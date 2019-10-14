"Я там даже без трусов": 16-летняя девочка случайно отправила свои интимные фото родителям

16-летняя школьница из Ульяновска оказалась в довольно неприятной ситуации. Она хотела сделать сюрприз своему молодому человеку на День рождения, и сделала несколько снимков в стиле ню. Их она намеревалась отправить парню, вот только до адресата фото не дошли. Вместо молодого человека девочка отправила снимки своей маме. Естественно, что без скандала не обошлось.

- Помогите советом. Мне 16 лет. Уже год встречаюсь с парнем, ничего такого, но решила сделать сюрприз ему на День рождения. Сделала несколько фотографий эротического содержания и хотела отправить ему, но я все перепутала и вместо парня отправила фотографии своей маме! Это просто кошмар. Так стыдно мне еще никогда не было! Я теперь не знаю даже, как в глаза родителям смотреть! Они думали, что я вся из себя хорошая, а я им такие фото отправила. Я же на них голая, я там даже без трусов! Как пережить этот позор? Как помириться с родителями? Я просто даже не знала, что может все вот так повернуться, - написала школьница в соцсетях.

В комментариях под сообщением на девочку вылилось много негатива. При этом, пользователей интернета больше интересовало не то, что школьница отправила парню свои обнаженные фото, а то, что она перепутала адресата.

"Ты вообще глаза свои открываешь? Как можно перепутать парня с мамой? Вот и живи теперь с этим позором!".

"Как такое вообще возможно? Тебе глаза для чего даны? Чтобы смотреть, что ты делаешь. С другой стороны, молодец, развеяла иллюзии своих родителей".

Нашлись и те, кто поддержал девочку, отметив, что ей не надо впадать в депрессию и стоит просто поговорить с родителями.

"Ты совсем не виновата, но отправила фотографии, и что теперь? Твои родители должны тебя понять и поддержать, они же родители".

"Не переживай, в жизни все ошибаются, на ошибках учатся, главное, чтобы и ты научилась чему-нибудь, а у родителей просто прощения попроси, они мудрые, все поймут".

В остальном же девочке посоветовали вести себя прилично и дарить своему возлюбленному более стандартные подарки, чтобы не попасть в подобную ситуацию еще раз.