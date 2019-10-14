"Одним хлебом сыт не будешь, скупердяй!": владелец магазина решил бесплатно раздавать хлеб пенсионерам, а его обвинили в жадности

Не все благие намерения, как выясняется, воспринимаются с позитивом. Вот и владелец ряда магазинов в Казани Руслан Валеев решил порадовать пенсионеров. В двух точках он установил стеллажи с хлебом, который все нуждающиеся могли взять совершенно бесплатно.

Информацию предприниматель распространил на своей странице в соцсетях, отметив, что бесплатный хлеб доступен в двух его точках - на улицах Дементьева и Липатова.

- Прошу распространить информацию для пенсионеров. В моем небольшом магазинчике для вас...., - написал Валеев, снабдив подпись фотографией его акции.

Фото: соцсети.

По словам предпринимателя, он давно задумывался о проведении подобной акции. Он просто хотел помочь пенсионерам.

- О том, что надо бы что-то подобное сделать, я стал задумываться примерно года три назад, когда принимал участие в сельхозярмарках. Ко мне часто подходили бабулечки, с виду очень приличные, чистенькие, подойдут, посмотрят на товар, а купить - видно, что не могут. И мне их было так жалко, что я им всегда что-нибудь давал. Просто не мог остаться в стороне от их нужды, - цитирует Валеева "Вечерняя Казань".

Отметим, что бесплатный хлеб расходился медленно. Многие пенсионерки просто стеснялись брать его безвозмездно. Не радовали глаз и комментарии в соцсетях. Пользователи интернета просто накинулись на предпринимателя, обвиняя его в жадности и попытке сбыть залежалый товар.

"Понятно же, что бесплатно свежую продукцию никто раздавать не будет. Черствый хлеб все равно не купят, можно, мол, и бесплатно раздать, да еще и себя прорекламировать заодно".

"К хлебу еще чего-нибудь добавь из жратвы, одним хлебом сыт не будешь, скупердяй!".

"Зачем людей приучать к халяве? Вот сейчас ты им хлеб дал, потом еще что-то дашь, а потом это войдет в привычку и люди будут ходить и требовать, еще и крайним тебя оставят".

Кроме того, Валееву начали поступать звонки от предпринимателей, которые также путались проводить подобные акции. Они делились своим опытом, который оказывался негативным. Так, например, на одного из владельцев магазина грозили пожаловаться лично Президенту страны на то, что бесплатного хлеба хватило не всем.

В итоге Руслан Валеев пока свернул бесплатную раздачу хлеба, но от идеи помогать пенсионерам не отказался.