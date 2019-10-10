2019-10-10T20:03:22+03:00
Общество

"Предложила снять трусы или потрогать грудь": Девушка предложила расплатиться "натурой" за поездку в Казань

Водитель был шокирован, но все же отказался и попросил деньги
Владимир КРУПСКИЙ
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Девушка была настойчивой, но парень устоял от соблазна.Девушка была настойчивой, но парень устоял от соблазна.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Брать с собой попутчиков во время поездок по России сейчас довольно популярная затея. Порой все проходит отлично, водители экономят деньги и заводят новые знакомства, но порой случаются и конфузы. Об одном из них рассказал парень по имени Андрей. Он поведал в соцсетях, как ехал из Москвы в Казань и одна из пассажирок в конечном итоге отказалась оплачивать проезд, но предложила альтернативу.

- Ехал из Москвы в Казань через Нижний Новгород. В Казани давно не был, поехал друзей навестить. Взял попутчиков. В Нижнем подсела девушка, довольно общительная, болтали долго, рассказывала, что из Казани потом толи в Екатеринбург, толи куда-то в том направлении дальше ехать. Приехали в Казань. Она попросила довезти ее до нужного адреса, я согласился, благо по пути. Приехали, говорю, что неплохо было бы рассчитаться, а она мне как отрезала, мол, денег у меня с собой нет, но я могу попросить ее снять трусы или потрогать ее за грудь, - написал парень в соцсетях.

Водитель, мягко говоря, был шокирован, но не растерялся и все же убедил девушку рассчитаться за поездку.

- Она чуть ли не клеиться начала, но я отстоял свою точку зрения. У меня жена есть, так что мне есть кого за грудь трогать, а тысяча для меня не лишняя. Пришлось вести ее к банкомату, - отметил водитель.

В соцсетях люди начали живо обсуждать эту историю. Большинство мужчин отмечало, что можно было деньги не брать, но попросить что-то более существенное.

"Показать трусы на тысячу не тянет, если бы стриптиз, я бы согласился".

"Мне так девушка тоже предлагала. Подвез, а она вместо денег говорит, что может грудь показать, а что, девка фигуристая, я и согласился".

"Правильно, что деньги взял, а то девки многие обнаглели, считают, что если их кое-чем природа наградила, то все должны им все бесплатно".

ИСТОЧНИК KP.RU

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