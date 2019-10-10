УНИКС обыграл «Цедевиту Олимпию» в первом домашнем матче Еврокубка

УНИКС в в первом домашнем матче Кубка Европы обыграл «Цедевиту Олимпию». На паркет «Баскет-холла» в стартовом составе казанцев вышли: Эрик Макколлум, Алекс Тайес, Вангелис Манцарис, Хаукур Палссон, Костас Каймакоглу.

В стартовом составе казанцев вышли: Макколлум, Тайес, Манцарис, Палссон, Каймакоглу.Фото: Алина НИЗАМОВА

В начале встречи гости ушли вперед и через две с половиной минуты после начала матча счет на табло – 2:9. После первых 10 минут – 9:13. Хозяева обгоняют «Цедевиту Олимпию» в начале второй четверти. В итоге первая половина матча осталась за УНИКСом – 38:35.

Хозяева обгоняют «Цедевиту Олимпию» в начале второй четверти.Фото: Алина НИЗАМОВА

Затем преимущество снова на стороне гостей, за три минуты до конца третьей четверти казанцы проигрывали 13 очков, но перед началом заключительной четверти сократили отставание – 55:60.

Перед началом заключительной четверти сократили отставание – 55:60.Фото: Алина НИЗАМОВА

И в четвертом отрезке хозяева сначала сравнивают счет, а затем завершают матч с, на этот раз уже, преимуществом в 13 очков – 80:67. Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Джамар Смит.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Джамар Смит.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Поздравляю ребят с победой. Очень рад, что вы играли столь сложный матч. Да, временами нам не хватало эффективности, но и такие моменты мы играли правильно. Конечно, нам нужно лучше атаковать и реже терять мяч. Мне понравилось, что мы не теряли концентрации, даже проигрывая 13 очков. Для меня это очень важно, что мы продолжали играть. Теперь будем готовиться к матчу лиги ВТБ с «Калевом», – прокомментировал игру главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис.

Димитрис Прифтис.Фото: Алина НИЗАМОВА

В следующем матче 12 октября УНИКС сыграет в гостях с «Калевом», начало назначено на 17:00.