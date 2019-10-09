"Задрала майку и показала лифчик": Девушка из Татарстана шокировала своим поведением водителей

Пусть на календаре уже и середина осени, но температура воздуха пока довольно комфортная для нынешнего времени года. Многие жительницы Татарстана не спешат доставать из гардеробов шубы, а продолжают одеваться довольно элегантно. Так, что водители порой засматриваются на них.

Вот и житель Набережных Челнов засмотрелся на одну из девушек, но такого ответа от нее он явно не ожидал.

- Ехал по дороге. Остановился на светофоре, через дорогу переходила симпатичная девушка, решил привлечь внимание, посигналил и просто обалдел. Она задрала майку и показала лифчик. Я настолько опешил, что с тормоза ногу снял и машина чуть во впередистоящее авто не въехала, - написал житель Татарстана в соцсетях.

Пользователи интернета, обсуждая публикацию, задались вопросом, а что именно не понравилось водителю. Девушка-то явно оказала ему знак внимания.

"И что ты тормозил, предложил бы сесть в машину и увез бы для дальнейшего знакомства".

"А что плохого? Ты каждый день видишь на дороге девушек в нижнем белье?".

Кстати, нашлись и те, кто попадал в похожую ситуацию.

"У меня летом похожий случай был. Еду, а по бордюры три девчонки идут, я решил посигналить, а они заулыбались, руками замахали и майки задрали. Настроение на весь день подняли".