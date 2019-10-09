2019-10-09T12:53:18+03:00
Общество

"Видимо, сильно истосковался по женщине": Татарстанец заплатил 23 тысячи рублей за ночь с проституткой, но девушка так и не пришла

Мужчина написал заявление в полицию
Владимир КРУПСКИЙ
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Желаемого татарстанец так и не получил.Желаемого татарстанец так и не получил.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Набережных Челнах мужчина решил воспользоваться услугой девушки по вызову. Он нашел объявление об оказании интим-услуг в интернете и связался по указанному телефону. Ему озвучили и цену свидания - 23 тысячи рублей.

Столь высокий ценник не отпугнул 28-летнего мужчину. Он согласился и поздней ночью отправился к дому 16/03. По данным Kazanfirst.ru, мужчину попросили перевести деньги на банковскую карту. Челнинец, не заметив подвоха, произвел операцию и отправил 23 тысячи рублей.

После этого, как говорится, оставалось только дождаться ночного свидания интимного характера, но девушка так и не пришла. Попытки снова позвонить по указанному телефону оказались тщетными. Абонент уже был вне зоны действия сети.

Мужчина понял, что попал на уловку мошенников. Тогда он отправился в полицию и написал заявление. Сейчас правоохранители проводят проверку, уголовное дело пока не возбуждали.

Данную историю начали активно обсуждать в соцсетях. В частности, пользователи интернета отметили, что мужчина явно переплатил за интим-услуги.

"23 тысячи за ночь? Серьезно? Видимо, сильно истосковался по женщине".

"Сколько в Челнах стоит? 500 рублей час? 46 часов... Офигеть мужик".

"Кто на это ведётся то? Если просят перевести деньги до получения услуги, это сто процентов мошенники".

ИСТОЧНИК KP.RU

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