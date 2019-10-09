В Татарстане шестиклассник вытащил из канализационного колодца трех щенков

Настоящий мужской поступок совершил шестиклассник из средней школы №8 Бугульмы. Константин Исаев, торопясь 1 октября на занятия в школу, не смог остаться равнодушным, когда услышал жалобный писк из канализационного колодца. Колодец находился на территории подстанции, где проживает с родителями мальчик. Щенячий плач был таким громким, что мальчик его услышал.

Время на раздумье не было - в колодце была вода и щенки барахтались с ней, уходя вниз с головой, и мальчик полез в колодец. Он вытащил на поверхность трех щенков. Сколько их было на самом деле, установить не удалось.

Константина Исаева наградили грамотой и памятным подаркомФото: соцсети

Щенков забрала к себе подоспевшая женщина, которая оказалась волонтером группы помощи бездомным животным "Право на жизнь" Бугульма Ирина Сивцова. Она забрала животных к себе домой на время, опубликовала пост в соцсетях с просьбой помочь в их пристройстве.

- Спасибо тебе Костя: за смелость, отвагу, неравнодушие! Не каждый взрослый бы решился на такой отважный и самоотверженный поступок! Спасибо и низкий тебе поклон за три спасенные жизни! - опубликовали душевные слова благодарности волонтеры в группе в соцсетях. Они сообщили о подвиге мальчика в школе и там во время школьной линейке вручили мальчику благодарность за спасение щенков.

Грамота для отважного школьникаФото: соцсети

- Так же огромную благодарность хотим выразить родителям и педагогам воспитавшим (не побоюсь этого слова) ГЕРОЯ! И еще, мы твердо уверены, что Костя никогда не пройдет мимо попавшего в беду человека! - считают волонтеры

Спасенный щенок №1Фото: соцсети

Щенки, которым на вид почти четыре недели, благополучно оправились от стресса, с аппетитом кушают, бегают, играют.

Спасенный щенок №2Фото: соцсети

Один из них уже обрел свою семью - его забрали жители Бугульмы к себе домой. Еще два спасенных пса ждут своих хозяев, сообщили в "Право на жизнь.