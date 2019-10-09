2019-10-09T11:06:08+03:00
Общество

В Чувашии второкласснику на уроке русского языка поставили "двойку" за куплет чувашского гимна

Родители мальчика обратились за разъяснением в минобраз республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Ребенку поставили 3 за рисунок чувашского орнаментаРебенку поставили 3 за рисунок чувашского орнамента
Изменить размер текста:

Когда второклассник новочебоксарской школы вернулся домой после занятий, то родители с удивлением обнаружили в его тетради по предмету "Родной русский язык" две оценки - 3 и 2. "Тройку" мальчику поставили за фрагмент национального орнамента и "двойку" переписанный куплет гимна Чувашии. На чувашском языке.

В тетради педагог собственноручно сделала запись:

"На уроке мы знакомились с символами Чувашской республики. Нужно было списать с доски 6 строчек. Этот предмет предпологает изучение не только русского языка, но и родного края. Напишите 1 куплет гимна на русском языке я оценку исправлю" (орфография сохранена, ред.).

Родители не остались в стороне и над запиской педагога написали, что они-то в свое время написали заявление, что их ребенок будет изучать Родной русский язык, и оценка за знание чувашского языка, как им кажется, некорректна. Про то, что учитель и сама написала по-русски с ошибками, они деликатно умолчали.

Вот такую запись увидели родители в тетради сына Фото: На связи

Вот такую запись увидели родители в тетради сынаФото: На связи

Чем закончилась переписка взрослых, не сообщается, но на уроках Родного русского языка в школе №10 Новочебоксарска отныне все занятия проходят в строгом соответствии с ФГОСа. До этого второклассники под руководством учителя изучали какие и сколько районов в Чувашии, схему их расположения, какое дерево изображено на гербе республики и сам гимна на чувашском языке.

Родители второклассника о нарушениях написали на сайт министерства образования Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости образования»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Цифра" открывает новые возможности: эксперты рассказали о том, как изменится высшее образование
В Москве прошла одна из крупнейших конференций в сфере образования – EdCrunch-2019, организованная НИТУ «МИСиС» и Университетом НТИ 20.35 при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ
Школьные гаджеты: разбираемся, какие устройства можно использовать на уроках
С 1 сентября вступило в силу ограничение на мобильники на уроках. Носит оно рекомендательный характер, но рекомендации отправлены во все регионы и подписаны сразу тремя ведомствами: Роспотребнадзором, Рособрнадзором и Министерством просвещения
Новости 24
В Казани стилисту-парикмахеру готовы платить до 270 рублей в месяц
Три района Казани 10 октября останутся без света
ВТБ в Татарстане выдал более 1 млрд рублей на ипотеку с господдержкой
В Татарстане после ссоры пьяный мужчина ударил ножом подругу
МЧС Чувашии участвует во всемирном челлендже
В Ново-Савиновском районе Казани дважды за день на "зебре" сбили пешеходов, погиб ребенок
В Казани "Мерседес" на "зебре" сбил семью с 4-летним мальчиком, ребенок погиб
Девушка из Набережных Челнов попала в греческое шоу "Голос"
В Казани выбрали лучшего воспитателя несовершеннолетних
"Листосос" в помощь: Листву с улиц Ульяновска начали убирать при помощи огромного пылесоса
Казанцев обучат скандинавской ходьбе
9 октября УНИКС в первом домашнем матче Еврокубка сыграет с «Цедевитой Олимпия»
В Чувашии смертность на треть превысила рождаемость
В Чувашии трое мужчин попытались украсть полтонны металла из свинарника