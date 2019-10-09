В Чувашии второкласснику на уроке русского языка поставили "двойку" за куплет чувашского гимна

Когда второклассник новочебоксарской школы вернулся домой после занятий, то родители с удивлением обнаружили в его тетради по предмету "Родной русский язык" две оценки - 3 и 2. "Тройку" мальчику поставили за фрагмент национального орнамента и "двойку" переписанный куплет гимна Чувашии. На чувашском языке.

В тетради педагог собственноручно сделала запись:

"На уроке мы знакомились с символами Чувашской республики. Нужно было списать с доски 6 строчек. Этот предмет предпологает изучение не только русского языка, но и родного края. Напишите 1 куплет гимна на русском языке я оценку исправлю" (орфография сохранена, ред.).

Родители не остались в стороне и над запиской педагога написали, что они-то в свое время написали заявление, что их ребенок будет изучать Родной русский язык, и оценка за знание чувашского языка, как им кажется, некорректна. Про то, что учитель и сама написала по-русски с ошибками, они деликатно умолчали.

Вот такую запись увидели родители в тетради сынаФото: На связи

Чем закончилась переписка взрослых, не сообщается, но на уроках Родного русского языка в школе №10 Новочебоксарска отныне все занятия проходят в строгом соответствии с ФГОСа. До этого второклассники под руководством учителя изучали какие и сколько районов в Чувашии, схему их расположения, какое дерево изображено на гербе республики и сам гимна на чувашском языке.

Родители второклассника о нарушениях написали на сайт министерства образования Чувашии.