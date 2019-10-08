"Он сидел и наяривал, не стеснялся даже": В казанском автобусе увидели мужчину, который начал при всех ласкать себя

Пассажиры казанского автобуса, выполнявшего рейс по 89 маршруту, накануне стали свидетелями весьма пикантной картины. Один из пассажиров, сидя у окна, начал. не стесняясь окружающих, ласкать себя. Одна из пассажирок не выдержала и сфотографировала все происходящее, в последствии выложив этот кадр в соцсети.

- Откуда такие берутся, а? Еду сегодня утром в 89 автобусе, поворачиваю голову, а тут такое...Самое главное, что никто, абсолютно никто не сказал ему ничего, ни один мужчина, ни кондуктор, в автобусе были дети, а он сидел и наяривал, не стыдился даже. Самое главное перед выходом я стою около двери и рядом стоит мужчина видит это всё и ничего ему не говорит, я в шоке. Как с такими бороться? Боюсь теперь на работу-то ездить, - написала девушка в соцсетях.

Естественно пользователи интернета подобное поведение мужчины не оценили. Кто-то предположил, что мужчина болен или у него есть проблемы с психикой.

"в окно смотрит, видимо, красивый пейзаж очень".

"У человека проблемы с психикой, люди боятся скорее всего, что-то сказать, мало ли что он может сделать...".

"Одет прилично и с виду вообще выглядит нормально. А ведь психически нездоров,и если на такие действия способен в транспорте, то границ в его голове точно нет и он опасен для общества".

"Потом поручни и сиденья этими руками трогает...Мерзость".

Кроме того, в интернете возмутились поведением других пассажиров, которые могли бы спокойно пристыдить мужчину.