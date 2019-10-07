2019-10-07T19:20:19+03:00
Происшествия

В Казани во время учебных стрельб погиб капитан полиции

МВД Татарстана подтвердило информацию о том, что это был суицид
Лика ИСАЕВААлина ГАБДУЛИНА
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Все произошло на огневом рубежеВсе произошло на огневом рубежеФото: Иван ВИСЛОВ
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Вечером 7 октября в соцсетях появилось сообщение о том, что в Казани в тире МВД во время учебных стрельб получил смертельное ранение и скончался капитал полиции 32-летний Марат Абзалеев. Информацию подтвердил собственный источник “КП-Казань” в правоохранительных органах.

При этом, в соцсетях сообщаются подробности, которые ставят под сомнение версию о случайном роковом выстреле. Так, говорят о том, что все произошло во время стрельб на огневом рубеже. Три сотрудника полиции, получив по четыре патрона к табельному оружию, снарядили магазины и вышли на огневой рубеж. Раздались три выстрела, но лишь два попали в мишень. Версию суицида "Комсомолке" подтвердило и МВД Татарстана.

- 7 октября в одном из зданий МВД по Татарстану сотрудник полиции причинил себе огнестрельное ранение, выстрелив из табельного оружия. При доставлении в медицинское учреждение сотрудник полиции скончался в автомобиле скорой помощи. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины суицида, - сообщили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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