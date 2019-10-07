"Жрицы любви сидят почти без работы": Жители Казани рассказали как часто пользуются услугами проституток

Казань попала в рейтинг городов России, где популярны услуги девочек по вызову. Соответствующий рейтинг составило агентство Zoom. Всего в исследовании участвовали 25 городов.

Сотрудники маркетингового агентства опрашивали мужчин в возрасте от 23 до 56 лет, задавая им три вопроса - «Как вы относитесь к женщинам с низкой социальной ответственностью?», «Считаете ли вы, что эту деятельность нужно легализовать и получать с неё налог в пользу государства?», «Скажите, вы или ваши друзья пользовались услугами женщин с низкой социальной ответственностью?».

В итоге выяснилось, что чаще всего услугами проституток пользуются жители Екатеринбурга. На втором месте - мужчины из Краснодара. Третий результат оказался у жителей Москвы. Казань же в рейтинге оказалась не на ведущих позициях. Столица Татарстана заняла 17 место в рейтинге.

Казанцы, обсуждая результаты рейтинга в соцсетях, сделали вывод, что "Жрицы любви сидят почти без работы".

К слову, согласно результатам опроса, 57% опрошенных мужчин выступают против легализации любви за деньги. 12% не имеют четкого мнения на этот счет.