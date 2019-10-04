2019-10-04T13:47:42+03:00
Общество

"Подняла юбку и показала трусы всему университету": Казанцев шокировало видео танцующей около входа в КФУ девушки

По мнению горожан, танец получился довольно вульгарным [Видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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Танцами на улице сейчас мало кого удивишь. Впрочем, не всех эти самые танцы радуют. Так, например, появившееся в соцсетях видео танцующей девушки буквально шокировало горожан. На записи видно, как девушка исполняет танец около входа в главное здание Казанского Федерального университета. При этом, движения девушки показались некоторым пользователям интернета довольно вульгарно.

- Девушка почти оголила свою пятую точку и подмела волосами землю, танцуя танец на фасаде главного корпуса КФУ. Ни стыда, ни совести, - написал житель Казани в соцсетях, выложив видео.

Автора поста поддержали многие жители Казани. По их мнению, танец девушки и вправду слишком откровенный.

Танец у стен КФУ.

"Да девушки сейчас пошли только задом на камеру полуголые крутить могут. Потому что больше не чего не умеют".

"Подняла юбку и показала трусы всему университету, наверное бывшая студентка вуза, высказала свое мнение об учебе".

Впрочем, гораздо больше пользователей интернета поддержали девушку. По их словам, она не делает ничего плохого.

"Да ладно, шорты у нее там. Будьте проще, зачем всех оскорблять и унижать. Жизнь одна и проживает ее каждый как считает нужным, не следите за другими, оглядывайтесь на свои поступки".

"Умеет двигаться - пусть танцует. Особо совестливым разрешается не смотреть".

"Что-то ничего неприличного и не заметил. Танцует и ладно. КФУ прям святое место чтоль?. Нельзя танцевать у входа".

В остальном, посмотрев видео, казанцы отмечали, что девушка вполне симпатичная, а в интернете можно найти и куда более вульгарные танцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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