"Кто-нибудь, возьмите меня!": девушка устроила переполох в центре Казани, разгуливая посреди дороги

Очередное резонансное видео начало гулять по просторам казанских групп в соцсетях. На сей раз все происходящее развернулось в центре столицы Татарстана. На записи видно, как девушка ходит посреди дороги, пытаясь остановить машины.

Как отмечают авторы видео, девушка ходила по проезжей части и кричала: "Кто-нибудь, возьмите меня!"

- Возле "Приюта холостяка" Чернышевского. Девушка ходила по проезжей части, вставала перед машинами и говорила - кто нибудь возьмите меня, - написал житель столицы Татарстана в соцсетях.

девушка гуляет по дороге Казань.

Многие пользователи интернета подумали, что девушка просто переборщила со спиртным и ей надо было помочь.

"Девушка может быть больна, а вы се только плохое про людей думать начинаете".

"А что такого? Подумаешь, ну ходит она, у спрашивает, это же пятница! В этот день все не в себе!".

Были и те, кто отметил, что девушка просто искала приключения.

"Двусмысленная фраза, но в целом видно, что девушка ищет себе приключения на свою пятую точку".

"А что в этом плохого? Девушка предлагает быстрое решение определенных проблем. Разве это плохо?".

Отметим, что некоторые пользователи интернета отметили, что нельзя судить по ситуации просто по видео. Может, кому-то показалось, что просьба девушки довольно откровенное, но если вдуматься, то девушка просто просит ее подвезти по нужному адресу.