"Мама, я уехал": Два третьеклассника из Саранска сбежали в Чернобыль, впечатлившись сериалом

Родители школьника из Саранска, вернувшись домой после работы, были шокированы. На столе лежала записка от их девятилетнего сына. Он сообщил, что уехал. Родители тут же отправились в полицию и написали заявление. Как выяснилось, мальчик сбежал не один, а со своим другом. Родители второго школьника так же обратились в полицию с заявлением о пропаже ребенка.

Как выяснилось позже, 9-летние одноклассники вернулись домой после школы, переоделись и ушли в неизвестном направлении. Один из них оставил записку, в которой сообщил родителям, что уехал.

- На поиски пропавших ребят был поднят весь личный состав УМВД России по Саранску. Были опрошены родители, соседи, одноклассники мальчиков, - сообщили в пресс-службе республиканской полиции.

Поиски увенчались успехом. Беглецов обнаружили в центральной части города. С собой у них были рюкзаки с вещами первой необходимости. Как пояснили школьники, они хотели поехать в город Чернобыль, впечатлившись от просмотра фильма с одноименным названием.

Как пояснили сотрудники полиции, семьи, в которых воспитываются мальчики, являются благополучными. В настоящее время с ребятами и родителями работают инспекторы отделения по делам несовершеннолетних.