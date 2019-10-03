2019-10-03T20:39:10+03:00
Общество

"Мама, я уехал": Два третьеклассника из Саранска сбежали в Чернобыль, впечатлившись сериалом

Впрочем, побег не удался, полицейские поймали школьников, когда те еще были в столице Мордовии
Владимир КРУПСКИЙ
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До Чернобыля дети так и не добрались.До Чернобыля дети так и не добрались.Фото: Олег ЧИРКОВ
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Родители школьника из Саранска, вернувшись домой после работы, были шокированы. На столе лежала записка от их девятилетнего сына. Он сообщил, что уехал. Родители тут же отправились в полицию и написали заявление. Как выяснилось, мальчик сбежал не один, а со своим другом. Родители второго школьника так же обратились в полицию с заявлением о пропаже ребенка.

Как выяснилось позже, 9-летние одноклассники вернулись домой после школы, переоделись и ушли в неизвестном направлении. Один из них оставил записку, в которой сообщил родителям, что уехал.

- На поиски пропавших ребят был поднят весь личный состав УМВД России по Саранску. Были опрошены родители, соседи, одноклассники мальчиков, - сообщили в пресс-службе республиканской полиции.

Поиски увенчались успехом. Беглецов обнаружили в центральной части города. С собой у них были рюкзаки с вещами первой необходимости. Как пояснили школьники, они хотели поехать в город Чернобыль, впечатлившись от просмотра фильма с одноименным названием.

Как пояснили сотрудники полиции, семьи, в которых воспитываются мальчики, являются благополучными. В настоящее время с ребятами и родителями работают инспекторы отделения по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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