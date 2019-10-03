2019-10-03T15:42:01+03:00
Общество

"Дайте детям детство!": Жители Татарстана просят отменить домашнее задание на понедельник в школах, где действует шестидневка

По их мнению, у школьников совсем не остается времени на отдых
Владимир КРУПСКИЙ
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Школьники проводят за партой по 6 дней в неделю.Школьники проводят за партой по 6 дней в неделю.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В татарстанских школах по-прежнему действует шестидневная учебная неделя. Это обстоятельство радует далеко не всех родителей. По их мнению, дети сильно переутомляются и почти не отдыхают.

Одним из вариантов, как смягчить детям учебный процесс назвали отмену домашнего задания для детей на понедельник. С такой инициативой выступил один из жителей Набережных Челнов.

- У меня предложение. Если в школах не получится ввести пятидневку ,то есть ли возможность не задавать домашнее задание на понедельник. Это разгрузит детей в воскресенье и они прочувствуют ,что у них тоже есть, хотя бы, один выходной, - написал житель города в соцсетях.

Эту идею сразу же поддержали. Многие родители начали писать в комментариях, что полностью согласны с автором сообщения. по их словам, отмена домашнего задания может способствовать и улучшению здоровья детей.

"Дайте детям детство! Зачем так перегружать! Потом нервные срывы из-за плохих оценок или что-то не успевают. Да и к концу учебного года у детей просто подорванное здоровье и иммунитет из-за хронического недосыпания и постоянного стресса! У меня тоже сын. Второй класс. Когда вопрос встал о кружках, он хотел пойти на три кружка. Он бы потянул, но я знаю как это тяжело и как это давит на ребенка и уговорила от одного кружка отказаться".

"Вообще уже надо ввести ограничение по домашним заданиям, каждый учитель считает что его предмет важный и задаёт куча домашки, а страдают дети".

"Действительно дети половину воскресенья делают домашнюю работу, потому что на понедельник как специально задают по всем предметам и помногу".

Впрочем, нашлись и те, кто считает, что отменять домашнее задание не стоит. По их мнению, если ребенок правильно распределит время, то найдется время и на учебу, и на отдых.

"Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня". Если все делать по этому принципу, то в воскресенье у ребёнка будет полноценный выходной".

"А как мы учились 6 дней? И ничего, все успевали - и дома родителям помочь (особенно когда есть свое хозяйство), и на улице погулять, и уроки успевали делать. Нынешние мамы прям чуть не в попу дуют детям".

"Если правильно распланировать время, то его на все хватит. Моя дочь 5 раз в неделю в ансамбль ходит, и уроков много, но все успевает, и никогда до ночи она не сидит и не учит их".

К слову, то, что дети сильно устают за неделю понимают и сами учителя. Так, один из родителей в комментариях отметил, что в школе, где учится его ребенок, преподаватели не задают домашнее задание на выходные, заявляя, что детям нужен отдых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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