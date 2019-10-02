2019-10-02T14:27:47+03:00
Происшествия

В бассейне Набережных Челнов едва не утонул 7-летний ребенок, все происходящее попало на видео

Школьник находится в больнице в тяжелом состоянии [Видео]
Лика ИСАЕВА
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Все произошедшее попало на камеру наблюдения, сейчас запись изучают следователи.Все произошедшее попало на камеру наблюдения, сейчас запись изучают следователи.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Расследование уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" по факту несчастного случая в одном из бассейнов Набережных Челнов продолжается. Семилетний пострадавший мальчик находится под наблюдением врачей. Состояние его оценивается медиками как тяжелое.

Напомним, что несчастный случай произошел в понедельник, 30 сентября, в одном из спортивных комплексов Набережных Челнов. Там под присмотром инструктора в бассейне занимался семилетний мальчик. В какой-то момент он погрузился в воду с головой, и обратно его через 1,5 минуты извлек уже инструктор.

Сотрудники СУ СКР республики нашли и изъяли видео с камер в бассейне. На записи видно, что мальчик находится на краю бассейна, а рядом стоит инструктор-женщина. Что-то обговорив с ребенком, женщина уходит, а школьник заходит в воду. Когда он скрывается под водой, рядом с ним никого нет. Спустя 1,5 минуты он уже оказался под водой. Затем запись обрывается.

В Набережных Челнах в бассейне утонул 7-летний мальчик.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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