В бассейне Набережных Челнов едва не утонул 7-летний ребенок, все происходящее попало на видео

Расследование уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" по факту несчастного случая в одном из бассейнов Набережных Челнов продолжается. Семилетний пострадавший мальчик находится под наблюдением врачей. Состояние его оценивается медиками как тяжелое.

Напомним, что несчастный случай произошел в понедельник, 30 сентября, в одном из спортивных комплексов Набережных Челнов. Там под присмотром инструктора в бассейне занимался семилетний мальчик. В какой-то момент он погрузился в воду с головой, и обратно его через 1,5 минуты извлек уже инструктор.

Сотрудники СУ СКР республики нашли и изъяли видео с камер в бассейне. На записи видно, что мальчик находится на краю бассейна, а рядом стоит инструктор-женщина. Что-то обговорив с ребенком, женщина уходит, а школьник заходит в воду. Когда он скрывается под водой, рядом с ним никого нет. Спустя 1,5 минуты он уже оказался под водой. Затем запись обрывается.