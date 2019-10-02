«Квот непомерно мало»: В Татарстане 200 пациентам с болезнью Паркинсона нужна нейрохирургическая операция

Болезнь Паркинсона - это долговременное дегенеративное расстройство центральной нервной системы, которое влияет на координацию и движения человека. В Татарстане от этого недуга страдает 1% всего населения. А лечением и диагностикой занимается центр экстрапирамидной патологии. Как рассказала «Комсомолке» заведующая центром, доктор медицинских наук Зулейха Залялова, количество пациентов каждый год увеличивается в разы:

- Если взять более старшую возрастную категорию — 70-80 лет, то среди них распространенность заболевания 2% У нас в базе около восьми тысяч пациентов, в основном это пациенты из Татарстана. И где- то 70% из них — это пациенты с болезнью Паркинсона. У нас ощущение что пациентов очень много! - улыбнулась Залялова. - Потому что обращаемость растет с каждым годом просто в геометрической прогрессии. Я не думаю, что это распространенность болезни, скорее всего добираются до нас те, кто раньше добраться не мог или не хотел а сейчас решил попробовать.

Руководитель Центра отметила, что чаще всего диагноз ставится женщинам и мужчинам (примерно в равной доле) после 50-60 лет. Но на самом деле болезнь начинает развиваться гораздо раньше — за 20 или даже 30 лет до начала появления двигательных симптомов.

- Постановка диагноза сильно запаздывает. Дегенерация развивается намного раньше, нежели мы ее видим. А этим двигательным симптомам может предшествовать затяжная депрессия, запоры в течение десятилетий, нарушение сна, беспокойный сон с двигательным возбуждением. Весь мир сейчас пытается разработать критерии ранней диагностики, до того, как появятся сложности в движении. Я думаю, что мы в преддверии таких возможностей. Это различные маркеры: и биохимические анализы крови, и исследование спинномозговой жидкости, и запись потенциалов сна и много других анализов. Также мы пытаемся определиться с причиной развития болезни, которая пока также не установлена, - рассказала о перспективах и первых «звоночках» Залялова.

«КВОТ В РАЗЫ МЕНЬШЕ, ЧЕМ НУЖНО»

Пациенты, которым поставили диагноз болезнь Паркинсона, вынуждены всю жизнь принимать препараты, тем самым уменьшая проявления болезни. В Казани пациентам, помимо лекарств, предлагают и высокотехничную медпомощь:

- Речь идет о нейромодуляции — это нейрохирургическая операция, во время которой электроды устанавливаются на мозгу и можно модифицировать их параметры. Работает это по аналогии с кардиостимуляторами, - объяснила Зулейха Залялова. - У нас специалист и оборудование для таких операций есть в МКДЦ, также есть несколько федеральных центров, куда мы направляем: Москва, Тюмень. Но, учитывая, что у пациентов двигательные расстройства, ездить куда-то им тяжело. Поэтому хотелось бы, чтобы количество квот в Татарстане увеличивалось, потребность огромная. В этом году у нас большое событие нам обещали 15 квот, очень надеюсь что так и будет. Но это все равно непомерно мало: у нас около 200 пациентов, которым показана нейрохирургия.

Зулейха Залялова предупреждает: не нужно относиться к операции, как к панацее. Она не исцелит человека, не остановит болезнь, но сделает состояние пациента лучше на данный момент времени.

- В идеале, если все прошло без осложнений, то количество препаратов, которые человек принимал до операции, значительно уменьшается. Уходит волнообразность состояния: во время болезни бывает так, что в течение дня состояние пациента резко скачет от лучшего к худшему, вот это явление уходит. Также улучшает операция и саму двигательную активность. Грубо говоря, если раньше человек не мог сжать кулак, после операции он это сможет. Но трудно предугадать, насколько этого эффекта хватит, ведь болезнь прогрессировать продолжает, скорость прогрессирования у всех разная. Если сейчас сравнивать пациентов про оперированных и отказавшихся от операции, заболевших примерно в одно и то же время, то, конечно, состояние тех, кто не оперирован, будет хуже. Может быть так, что один спокойно занимается физкультурой, а другой уже не может застегнуть рубашку, - приводит примеры Залялова.

Для нейрохирургических операций есть и ряд ограничений: никто в мире не оперирует пациентов сразу же, как поставлен диагноз, на начальной стадии. Не берут и запущенные стадии, к примеру, с грубыми нарушениями равновесия и ходьбы. Оперировать нужно на умеренной стадии. Также операция противопоказана тем, , кто переживает тяжелую, затяжную депрессию и имеет психические расстройства.

ЛЕЧЕНИЕ ТАНЦАМИ

- Помимо лекарственных и операционных методов лечения, важна и физическая активность.

Часто пациенты с БП сидят с пультом у телевизора, у них появляется апатия, стеснение, они не пытаются физически бороться, у этих людей прогрессирует болезнь быстрее. Среди методов показанной физической активности — это танцтерапия, потому что это стимулирует равновесие, задает ритм движеним. У нас в Казани при нашем Центре есть специальная танцевальная группа, раз в неделю по субботам мы проводим занятия для пациентов с болезнью Паркинсона. Также показана скандинавская ходьба, плавание, велосипед, лыжи. Нежелательно выполнять очень активные силовые упражнения — снаряды с отягощением, потому что они усиливают мышечную скованность. Нужны упражнения на улучшение осанки, устойчивости, растяжку.

Кстати, занимаются в центре экстрапирамидной патологии пациентами с болезнью Альцгеймера. Этим недугом по данным Заляловой в Татарстане страдает один из трех пожилых людей после 60 лет.

- Надо понимать, что это не физиологическая старость, а именно болезнь: не каждый пожилой человек должен быть слабоумным. Очень важно диагностировать заболевание до того, как началась деменция. Так как если начать лечить именно в период, когда только начались нарушения, можно задержать развитие болезни Альцгеймера. Ведь с каждым годом и с каждой утраченной функцией пациента жизнь ухаживающего за ним значительно осложняется. Это огромная проблема для семей, у кого такие родственники. Чаще всего болеют женщины — это фактор риска. Почему - это интересный вопрос, если наука ответит на него, то научится лечить эффективнее. В какой-то степени, скорее всего, это связано с гормонами. Также факторами риска считаются гипертония и диабет, - предупредила Залялова.

Чтобы обеспечить себе счастливую старость, врач советует постоянно заниматься саморазвитием, ведь факторами антириска являются высокий уровень образования , постоянная умственная и физическая активность, социальная активность, в общем, чтобы человек всегда чем-то занимался и заставлял свой мозг работать.