2019-10-01T15:14:03+03:00
Общество

"Мортал комбат отдыхает": Казанцев взбудоражило фейковое видео женской драки в автобусе

Как оказалось, потасовка произошла не в столице Татарстана
Тимур ФАХРУЛЛИН
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Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено видео с женской дракой, произошедшей якобы в казанском автобусе. На кадрах запечатлен уже разгар конфликта. Две женщины стоят сцепившись посреди салона, а мужчина пытается отвести третью девушку в сторону. Однако она снова налетает на одну из участниц потасовки, пинает ее ногой, бьет по голове и в итоге хватает и тянет за волосы.

На фоне слышны выкрики одной из пассажирок. Сначала она просит их прекратить драку и не пугать ребенка. Затем она обращается одной из девушек со словами «Успокойся и маму успокой». В конечном итоге пассажирам удается разнять женщин, автобус наконец подъезжает к остановке, на которой мать с дочкой выходят из транспорта. Причины конфликта неизвестны.

Казанцев взбудоражило фейковое видео женской драки в автобусе.Видео: соцсети.

Как оказалось, это видео было снято не в казанском автобусе, о чем сообщила ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана.

Тем временем, казанцы активно комментировали видео в соцсети: «Мортал Комбат отдыхает! надо новую игру. «Драка в Казанском автобусе»», «Осеннее обострение», «Весело в автобусах однако», «Люди, как страшно на ваших краснобусах ездить! Женщины совсем потеряли свои женские качества», «От такой жизни у некоторых не выдерживают нервы. Приходят оформлять пенсию в трудовой книжке сорок лет стажа, а в архиве нет данных. Придешь в поликлинику , талонов нет. Запись в понедельник с утра. И везде неувязочки. Кругом бюрократы , говорят это ваши проблемы и вы решайте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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