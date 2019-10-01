2019-10-01T15:09:30+03:00
Спорт

«Ак Барс» в «нефтяной» форме обыграл «Нефтехимик» и занял первое место Восточной конференции

Матч стал рекордным 1200-м для нападающего казанцев Даниса Зарипова [фото]
Алина НИЗАМОВА
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Счет открыли казанцы во втором периодеСчет открыли казанцы во втором периодеФото: Алина НИЗАМОВА
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30 сентября «Ак Барс» дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Казанцы впервые в истории вышли на лед в «нефтяной» форме: клуб выпустил альтернативный комплект формы черного цвета, а ключевые элементы в нем переведены в монохром, цвета Татарстана и клуба остались в рукавах и контурных обводках. В этой форме «Ак Барс» будет играть в выходные и праздничные дни.

В новой форме «Ак Барс» будет играть в выходные и праздничные дни. Фото: Алина НИЗАМОВА

В новой форме «Ак Барс» будет играть в выходные и праздничные дни.Фото: Алина НИЗАМОВА

Перед матчем «Ак Барс» сделал 3 замены в составе – в защите вместо Дмитрия Юдина и Никиты Лямкина вышли Даниил Журавлёв и Камиль Фазылзянов, а Артёма Валеева сменил Владимир Ткачёв. В «Нефтехимике» замена произошла лишь в воротах, с первых минут вышел Константин Барулин.

Артёма Валеева сменил Владимир Ткачёв. Фото: Алина НИЗАМОВА

Артёма Валеева сменил Владимир Ткачёв.Фото: Алина НИЗАМОВА

Счет открыли казанцы во втором периоде, шайбу забросил Эмиль Галимов. «Нефтехимик» отыгрался почти сразу, но до перерыва «Ак Барс» все же ушел вперед усилиями Джастина Азеведо.

До перерыва «Ак Барс» все же ушел вперед усилиями Джастина Азеведо. Фото: Алина НИЗАМОВА

До перерыва «Ак Барс» все же ушел вперед усилиями Джастина Азеведо.Фото: Алина НИЗАМОВА

В начале третьего периода преимущество казанцев увеличил Андрей Педан, забросив третью шайбу в трёх матчах. От «Нефтехимика» ответил Мэтт Уайт. В итоге «Ак Барс» одержал победу со счётом 3:2 и поднялся на первое место в Восточной конференции.

«Ак Барс» поднялся на первое место в Восточной конференции. Фото: Алина НИЗАМОВА

«Ак Барс» поднялся на первое место в Восточной конференции.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Сегодня игра тяжело давалась, вкатывались в неё тяжело. Сказать, что после двух побед с большим счётом, не должно быть какого-то специального настроя – это наше татарстанское дерби, игра принципиальная. Нижнекамск сегодня были очень заряженные ребята, хотели показать и доказать, нам было очень непросто. С другой стороны, такие матчи тоже нужно играть и, как я в раздевалке сказал, выигрывать, потому что идёт череда матчей – надо, чтобы где-то и удача держала нас, - прокомментировал победу Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

Дмитрий Квартальнов. Фото: Алина НИЗАМОВА

Дмитрий Квартальнов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Кстати, матч с нижнекамцами стал для нападающего «Барсов» Даниса Зарипова 1200-м в чемпионатах России. Он первый игрок в истории с таким показателем.

Данис Зарипов. Фото: Алина НИЗАМОВА

Данис Зарипов.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Конечно же, приятно сыграть столько матчей – это очень значимое количество игр. В первую очередь, хочется поблагодарить партнёров, всех тех, кто со мной всё это время выходил на лёд, помогал и поддерживал, всех, кто вне льда поддерживал – благодаря им я дотянул до такого. И, не постесняюсь этого слова, дотянул в хорошей форме: есть ещё силы, желание, возможности продолжать. Не знаю, на сколько хватит, но буду стараться как можно дольше выходить на лёд и приносить пользу, – отметил хоккеист после игры.

В следующем матче 2 октября «Ак Барс» примет питерский СКА. Фото: Алина НИЗАМОВА

В следующем матче 2 октября «Ак Барс» примет питерский СКА.Фото: Алина НИЗАМОВА

В следующем матче 2 октября «Ак Барс» примет питерский СКА, начало игры в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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