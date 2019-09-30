2019-09-30T17:34:00+03:00
Общество

Бесплатный хайп только снится: как сотрудники ГИБДД Татарстана ловят «блогеров»-автонарушителей

На одну только поездку на камеру и на крыше машины приходится по несколько штрафов, которые охотникам интернет-славы приходится оплачивать, возможно даже из кармана своих родителей
Лика ИСАЕВА
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Вот ради такого хайпа люди рискуют жизньюВот ради такого хайпа люди рискуют жизньюФото: принтскрин видео.
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Девушки не любят или взрослые не уважают? Неизвестно почему именно, но часть татарстанской молодежи вовсю увлеклась охотой за интернет-славой. При этом в этой погоне за хайпом им наплевать не только на свои, но и на чужие жизни.

А тут еще машину подарят или сам купит. Вот начинают использовать авто не по назначению – ради глупого хайпа. То привяжут санки-ватрушку к бамперу и отправился кататься по мосту Миллениум в Казани, то за машиной на скорости проедутся на скейтборде прямо под стенами Казанского Кремля.

А еще был случай, когда парни сняли ролик о том, как они катаются в столице Татарстана по Ленинской дамбе на капоте иномарки в плавках. При этом засветились в этой «волне» и представительница прекрасного пола – не сдержав своих чувств во время ночной поездке по городу, слишком эмоциональная особа вываливалась из пассажирского окна.

Только с начала 2019 года в Татарстане таковых «блогеров»-автонарушителей было поймано в двенадцати случаях. На всех них было составлено 50 протоколов. Каждому из них были выписаны штрафы на сумму около 3 тысяч рублей.

В итоге и «диагноз», простите, социальный портрет татарстанского «блогера»-автонарушителя подоспел – все это молодые люди в возрасте от 19 до 26 лет и в основной своей массе студенты местных вузов.

КУДА ВДРУГ ИСЧЕЗАЮТ БРАВАДА И САМОУВЕРЕННОСТЬ В СЛУЖЕБНЫХ КАБИНЕТАХ?

- Наиболее частыми нарушениями являются нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части, нарушение правил перевозки пассажиров, в том числе детей, нарушение ПДД самими пассажирами, - озвучили в ГИБДД Татарстана «сценарии» опасных интернет-роликов.

Именно сотрудники Госавтоинспекции, по сути, и являются основными «фолловерами» этих блогеров. С начала года они вынуждены всматриваться в соцсетеи и посещать популярные видеохостинги и искать среди немногочисленных лайков своих «героев».

Но как же разыскивают этих нарушителей? Оказалось, что в этом помогает всевидящее око установленных по Татарстане камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

И как бы не прятали госномера своих автомобилей «блогеры»-автонарушители, встречи с инспекторами ГИБДД им все равно избежать не удается. И куда вдруг исчезают бравада и самоуверенность в служебных кабинетах?

- С целью недопущения нарушений ПДД с такими нарушителями проводят профилактические беседы, где им разъясняют правовые последствия в случае причинения вреда здоровья или смерти участникам дорожного движения, - объяснили в Госавтоинспекции Татарстана.

И слышат сотрудники ГИБДД республики в ответ от охотников за хайпом до боли знакомое из филатовского «Про Федота-стрельца, удалого молодца»: «Сознаю свою вину. Меру. Степень. Глубину». Но где уверенность в том, что они этого не повторят если и снова окажутся, дай бог, в служебном кабинете сотрудников Госавтоинспекции, а не на больничной койке?

А такое может запросто произойти. Если тенденция по ловле такого хайпа будет продолжаться, то статистика говорит – несчастных случаев по собственной глупости не избежать. Правда, эта самая статистика вряд ли обрадует родителей «блогеров»-автонарушителей.

Ну пока, помимо профилактических бесед, для последних в КоАП РФ предусмотрено наказание – за перевозку пассажира вне транспортного средства, за управление транспортным средством с нарушением правил установки госномеров, за непристегнутых пассажиров и других. И тут все в зависимости от «сценария» гордо выкладываемых в интернет видеороликов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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