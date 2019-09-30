Звездный час «Малышей-карандашей»

Дефиле под музыку в креативных нарядах, вспышки фотоаппаратов, аплодисменты, поддержка болельщиков – все как полагается на модных шоу. Но моделями на празднике, прошедшем в воскресенье, 29 сентября, были малыши до шести лет, и потому праздник получился по-настоящему трогательным. Кстати, самым маленьким участникам исполнилось только три месяца!

«НАДЕЕМСЯ ПОБЕДИТЬ!»

То, что на втором этаже торгового центра «Горки Парк» происходит что-то интересное, посетители молла догадывались по звучащей музыке и устремлялись к месту действия. Но в основном гости пришли сюда прицельно, специально на конкурс детских костюмов «Малыши-карандаши», организованный газетой «Комсомольская правда Казань». Многие целыми семьями в несколько поколений.

- Мы читаем «Комсомолку» и активно участвуем в конкурсах от редакции: недавно соревновались в «Забеге в ползунках», - рассказала Лейсан Сагдиева, мама Самиры. Малышке год и 10 месяцев, сегодня она трогательный Лисенок.

- Мы тоже постоянные участники соревнований «Маленький чемпион». Выигрывали, надеемся победить и в этом конкурсе! - по-боевому настроена Алена Шайхутдинова, мама Евы - Принцессы Зефирки в пышном розовом платье.

Фото: Яна ШЕВЦОВА

Тем временем у входа на модную площадку активно шла регистрация конкурсантов. Каждый участник получал фирменный рюкзак «Горки Парк» с подарками от партнеров мероприятия – соком «Красавчик», упаковками каш на козьем молоке от компании «Мамако», подгузниками JOONIES Premium Soft и шоколадом от «Горки Парк».

Пока участники прихорашивались, маленькие болельщики даром в

Фото: Яна ШЕВЦОВА

ремя не теряли – изучали искусство эбру, рисуя красками на воде, раскрашивали значки из дерева в зоне, организованной мастерской братьев Васильевых, рассматривали «умные липучки» PicnMix – уникальные развивающие наборы, которые не рвутся, не мнутся и не боятся влаги.

Фото: Яна ШЕВЦОВА

Другие гости позировали фотографам в фотозоне, а самые активные развлекались на игровом пятачке с горкой.

Взрослые же разбирали на пробу продукцию компании «Мамако» - пакетики с продуктами на ценном козьем молоке.

Фото: Яна ШЕВЦОВА

- Наша компания - постоянный партнер «Комсомольской правды» в Казани, например, постоянно участвуем в «Забеге в ползунках», - отметила представитель бренда Марина Агафонова. – Сегодня, как всегда, мы дарим подарки - вручаем их уже сразу после регистрации.

На стойке Центра внешкольной работы Приволжского района Казани можно было узнать о кружках и секциях центра. Французская компания «Буарон» также подготовила стойку с информацией о безрецептурных лекарствах для всей семьи.

Фото: Яна ШЕВЦОВА

- Сейчас сезон простуд, и очень важно уметь защищаться и лечить от них детей, - рассказала Татьяна Федорова, медицинский представитель марки. – Тем, кто подходит к стойке, рассказываю о нюансах применения. Но для нас очень интересна и обратная связь – услышать мнение мам. И конечно, очень приятно дарить подарки творческим семьям!

На сцене в это время выступали очаровашки из Академии детского современного танца Funny. Следом к зрителям вышли участники театра моды «Эстель» от Центра внешкольной работы с креативными костюмами - вот у кого можно было черпать и черпать идеи для конкурсных нарядов!

РАДУЖНЫЙ ЕДИНОРОГ И ДЕВОЧКА-ОСЕНЬ

Фото: Яна ШЕВЦОВА

Наконец долгожданный конкурс начался, и его застрельщиками стали малыши категории 0 – 24 месяца. Кроха-леопард возрастом три месяца пересек подиум на руках у мамы. Следом прошагала радужная единорожка (1 годик 1 месяц), неторопливо прошествовал отважный пират. Отметились также чебурашка, лисенок, девочка-осень и даже бабушка с буклями на голове, взорвавшая зрительскую аудиторию. Некоторые участники в начале дефиле отправлялись прямиком на детскую площадку. Но непосредственность только добавляла баллов – ведь это конкурс «Малыши-карандаши»!

Фото: Яна ШЕВЦОВА

Однако главным критерием для жюри были все же оригинальность костюма и артистизм модели. Но как выбрать лучших? Ведь и родители-дизайнеры подошли к задаче нешаблонно, и модели старались. Выход был найден - сделать больше наград! Судьям предстояло выбрать самого модного, самого элегантного, самый креативного, определить занявших 2 и 3 места и, наконец, назвать победителей – «Бэби-мисс» и «Бэби-мистера».

Фото: Яна ШЕВЦОВА

Судили на соревнованиях педагог-хореограф Академии танца Funny Анастасия Скалозуб, педагог Центра внешкольной работы Приволжского района Казани Алсу Бурганова и директор «Комсомольской правды» в Казани Тимур Бадретдинов.

Пока выступал вокальный ансамбль «Детский город», жюри выбрало самых-самых. И вот – триумф победителей: под торжественную музыку на сцену для награждения и фотографирования вышли призеры самой юной категории. Каждый из них получил множество подарков от партнеров конкурса.

А «Бэби-мисс» и «Бэби-мистер» стали обладателями сертификатов на фотосъемку одного из лучших фотографов Казани Алексея Спиридонова в фотостудии «2Ракурса».

Некоторые победители так устали от волнений соревнования, что прибыли на вручение дипломов уже спящими на руках родителей. А закончил отделение показ зимней коллекции с участием Снегурочки, подготовленный магазином одежды и обуви «Ляльки».

Фото: Яна ШЕВЦОВА

ВРЕМЯ ДЛЯ СЕМЬИ

Однако для двух других категорий - от 2 до 4 лет и от 4 до 6 – все только начиналось. И снова звучали номера участников, вспыхивали фотокамеры, вышагивали, кружились, улыбались и махали рукой герои праздника: Принц-цветочек, Доктор, Крокодил Гена, Волк, персонажи мультфильма «Щенячий патруль», «Холодное сердце», прекрасные феи… А затем – минута славы маленькой звезды, поздравления, счастливые мамы (и папы!), взволнованные бабушки за кулисами.

Фото: Яна ШЕВЦОВА

Каждый из 20 призеров получил множество подарков. Это сертификаты на подгузники JOONIES Premium Soft, каши «Мамако», продукция от Mepsi - пеленки, влажные салфетки, трусики, гель для стирки и кондиционер для белья, а еще косметички и коврики для мыши от «Буарон», часики от ТЦ «Горки Парк» и игрушка «Умные липучки» PicnMix. Призеры также стали обладателями сертификатов от магазина детской одежды «Ляльки» и игрового парка «Остров сокровищ».

НИКТО ИЗ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА НЕ УШЕЛ БЕЗ ПОДАРКОВ!

В перерыве гостей развлекали Айсылу Миневалиева с песней «Классный кот», а также дуэт «M&M» с песнями «Если ты меня не любишь» и «Между нами любовь». Еще одним номером порадовал Театр моды «Эстель» от Центра внешкольной работы, двумя - Академия детского современного танца Funny.

Фото: Яна ШЕВЦОВА

- Мы готовились к «Малышам-карандашам» всей семьей, - рассказала мама Эмиля и Даны Юнусовых после награждения младшего (позже и девочка оказалась в числе отмеченных призами – Ред.). - Сначала собиралась только старшая. Но спонтанно решили и младшего одеть и из подручных средств собрали костюм пирата. Ведь они оба у нас обожают наряжаться. Бабушка предлагала посадить на плечо Пирату попугая. Но птицу не нашли, и вот так на его месте появился питон. Тоже экзотическая добыча! Хорошо, что бабуля напомнила перед выходом о питоне – иначе бы оставили игрушку дома и не выиграли!

Фото: Яна ШЕВЦОВА

- Самые ценное время в жизни - это время, проведенное со своими детьми, - отметил в своем слове руководитель «Комсомольской правды» Тимур Бадретдинов. - Принцип «Комсомольской правды» - дарить это время своим читателям. Поэтому наша редакция каждый месяц проводит семейные праздники в самых интересных местах города. Ждем вас снова!

А в завершение праздника гостей ждал сюрприз – эффектное бумажное шоу от игрового центра «Остров сокровищ». Маленькие гости, к их восторгу, оказались не только зрителями, но и участниками представления. И совсем не торопились расходиться!

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «МАЛЫШИ-КАРАНДАШИ-2019»

0 - 12 месяцев:

«Беби-мисс» - Миляуша Мингазутдинова

2-е место - Амир Насибуллин

3-е место - Наталья Земскова

1 - 2 года:

«Беби-мисс» - Хева Тюркай

«Беби-мистер» - Радэль Шайхутдинов

2-е место - Ева Лебедева

3-е место - Алина Юмагулова

Приз зрительских симпатий - Амира Кузнецова

2 - 4 года:

«Беби-мисс» - Зарина Гарафутдинова

«Беби-мистер» - Эмиль Юнусов

2-е место - Амелия Зайнуллина

3-е место - Диляра Самигуллина

Приз зрительских симпатий - Аскар Мухамадияров

4 - 6 лет:

«Беби-мисс» - Милана Кузнецова

«Беби-мистер» - Самир Ризванов

2-е место - Дана Юнусова

3-е место - Раяна Муратова

Приз зрительских симпатий - Ралина Сафина

Редакция «Комсомольской правды» в Казани благодарит партнеров и друзей мероприятия:

ТЦ «ГоркиПарк» – это место комфортного шопинга и отдыха для каждого посетителя, а также важная городская социальная площадка, где проходят уникальные акции, образовательные и развлекательные мероприятия для детей и взрослых.

Сайт ТЦ «ГоркиПарк»

Инстаграм

«ВКонтакте»

MEPSI

Российский производитель детских товаров премиум-качества MEPSI – лучший помощник для мам, которые ценят свое время. Бытовая химия, соски-пустышки, бутылочки для кормления, влажные салфетки и пеленки, а также подгузники и трусики MEPSI, надежная защищающие от протекания, - товары MEPSI помогают мамам и папам ухаживать за малышом и дарить ему заботу, не забывая о себе, ведь использование продукции MEPSI существенно экономит время.

«ВКонтакте»

Инстраграм

Сайт MEPSI

«Дантинорм® Бэби» – натуральный комплексный препарат на основе лекарственных растений. «Дантинорм® Бэби» может применяться при прорезывании зубов даже у самых маленьких детей с 0 лет, на настоящий момент информации о случаях побочных действий препарата не поступало.

«Стодаль®» – препарат для лечения кашля, эффективность которого обеспечивают входящие в его состав природные компоненты. «Стодаль®» оказывает комплексное противовоспалительное, противомикробное и противокашлевое действие.

«Оциллококцинум®» – лекарственный препарат для лечения гриппа и простуды для всей семьи. «Оциллококцинум®» способствует быстрому уменьшению симптомов простуды и гриппа уже через 48 часов** и позволяет снизить длительность заболевания в 3 раза.*** Может применяться с профилактической целью, а также при каждом эпизоде ОРВИ.****

* Селькова Е. П. и соавт. Тактика лечения непродуктивного кашля у детей при заболеваниях респираторного тракта вирусной этиологии. Лечащий врач. 2013. № 8 .

** Селькова Е. П. и др. Инфекционные болезни. 2012. Т. 10. № 3 Br. J. clin. Pharmac. (1989), 27, 329–335.

*** Геппе Н. А. и др. Доктор.ру. 2016. № 6. British Homoeopathic Journal. 1998. Vol. 87 Самсыгина Г. А. и др. Педиатрия. 2008. Т. 87. № 5.

**** Петрушина А. Д., Кайб И. Д. Педиатрия. 2017; 96 (1).

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

JOONIES Premium Soft

Подгузники и подгузники-трусики JOONIES Premium Soft производятся в соответствии с международными стандартами из высококачественного сырья. Мягкие «дышащие» материалы, равномерное впитывание без комков, объемный рельеф поверхности, резиночка на спинке — попробовав подгузники JOONIES Premium Soft один раз, вы не захотите покупать другие!

Инстаграм

МАМАКО

Система детского питания МАМАКО помогает мамам подобрать полезное и вкусное питание для малыша с первого дня жизни, а для детей постарше — крем-супы, каши и пюре с козьим творожком. Пусть в меню вашего ребенка будет большое разнообразие вкусов — для полноценного питания и гармоничного развития малыша. МАМАКО — расти здоровым вкусно и легко!

Сайт МАМАКО

Инстаграм

«ВКонтакте»

Игровой парк «Остров Сокровищ» - для детей от 9 месяцев и до 9 лет. Это большие игровые площадки для самых маленьких. Здесь дети могут по-настоящему наиграться, набегаться, напрыгаться, хорошенько покричать, пошуметь и порезвиться.

В Детском центре «Остров Сокровищ» Вас встретят веселые детские аниматоры, которые присмотрят за Вашими детьми и сделают их отдых ещё более интересным. Аниматоры Детского центра «Остров Сокровищ» проводят активные коллективные игры, устраивают конкурсы, рисуют потрясающий аквагрим, создают забавные фигурки из шариков, а самое главное – поднимают настроение!

Сайт «Острова Сокровищ»

«ВКонтакте»

Магазин детской одежды «Ляльки» - здесь вы найдете детскую одежду и обувь для детишек от 0 до 8 лет производства России и Турции. Так же развивается собственное производство- пошив детской одежды на заказ. Зимняя коллекция для ваших малышей уже ждет вас по адресам Ул.Дубравная, 31 и Максимова ,41

Инстаграм

«ВКонтакте»

Татарстанское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»

Данное движение объединяет более 16 500 человек из 45 муниципальных образований Республики Татарстан. На сегодняшний день создано 175 школьных отрядов «Волонтеры Победы» и 23 общественных центра в высших и профессиональных образовательных учреждениях Республики Татарстан.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» г.Казани

Творческий центр - Мастерская братьев Васильевых

- Мастер-классы для школьных классов и организованных групп;

- Детские дни рождения в разных форматах;

- Мастер-классы индивидуальные и семейные;

- Выездные мастер-классы: корпоративы, презентации, банкеты, свадьбы;

- Организация мероприятий под ключ;

- Детские творческие кружки;

- Аренда помещений под ваши мероприятия.

Адрес: ул. Зинина, 1, вход с ул.Ершова, цокольный этаж.

Тел: 225 44 66(99), +79872254466 (99)

Инстаграм

«ВКонтакте»

Эбру Профи

Мастер-класс по технике эбру - это возможность самостоятельно приобщиться к волшебству танцующих на воде красок. Совершенно не имеет значения умеете ли Вы рисовать или нет - с самого первого раза у Вас получатся волшебные эбру-узоры и рисунки, которые можно перенести на бумагу и сохранить уникальную картину, нарисованную Вами и водой.

Инстаграм

Академия детского современного танца Funny

Профессиональное обучение всем современным стилям танца детей от 3 до 16 лет.

13 филиалов в Казани рядом с вашим домом. Запишитесь на пробный урок по телефону: 8 (843) 203-26-38.

Сайт академии Funny

«ВКонтакте»

Инстаграм

«Центр внешкольной работы» Приволжского района г.Казани - это детская республика талантов. Здесь занимаются дети и подростки от 4 до 18 лет.

Каждый может найти для себя занятия по интересам и способностям: студия танца «Преображение», хореографический коллектив «Территория детства», художественная гимнастика, каратэ, шахматы, студия спортивного бального танца, студия юных журналистов «Логос», театр-студия «Вдох», театр моды «Эстель», творческая вокальная мастерская Элеоноры Калашниковой, вокальный ансамбль «Детский город», студия изобразительного творчества «Жар-птица», Дошкольная академия «Колобок».

Девиз Центра внешкольной работы: «Все дети талантливы! Успех ждет каждого!». Записаться вы можете уже сегодня!

Ждем всех по адресу: ул.Камая, 13, телефон для справок: 2293832

PicnMix - это уникальный товар, аналогов которого нет: развивающие и обучающие наборы, которые прослужат не одному поколению детей. Они не рвутся, не мнутся и не боятся влаги, каждый набор в индивидуальном пластиковом чемоданчике, что решает проблему с хранением. Все игрушки имеют соответствующие сертификаты и произведены из безопасных материалов.

Устал от порванных книг и сломанных игрушек? PicnMix создал именно для тебя и твоих детей не убиваемые игры, их хватает на несколько поколений.

Продумано все до мелочей - от системы хранение до подробной инструкции к каждому набору!

Сертификат качества - гарантия безопасности наших детей!

Интересные идеи и их качественное исполнение - залог успешного развития каждого ребёнка!

Наши «умные липучки» не оставили равнодушными ещё ни одну маму!

Инстаграм

Сайт PicnMix

Соки и нектары «Красавчик»

Только лучшие фрукты – самые красивые, спелые, вкусные, используются для изготовления соков и нектаров «Красавчик». Дети обожают пить «Красавчик» в удобной порционной упаковке, на которой изображены яркие, задорные и дружелюбные «Друзья Красавчика». Они наполняют позитивом, вызывают улыбки и поднимают настроение! Только посмотри на этих милых Друзей! Давайте дружить с Красавчиком! Подписывайтесь на нашу группу «ВКонтакте» и участвуйте в конкурсах!