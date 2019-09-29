2019-09-29T17:57:33+03:00
Происшествия

Специально надела "парадные носки" и красивое нижнее белье: в Альметьевске 17-летняя девушка погибла, упав из окна восьмого этажа

Перед этим она записала прощальную видеозапись для своих одноклассников
Маргарита КРАСНОВА
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На момент приезда "скорой" школьница еще была жива, но после скончалась в реанимацииНа момент приезда "скорой" школьница еще была жива, но после скончалась в реанимацииФото: Евгения ГУСЕВА
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Вечером 25 сентября на проспекте Строителей в Альметьевске произошла трагедия. Из окна восьмого этажа упала 17-летняя девушка. Когда на место прибыла “скорая”, она была еще жива. Пострадавшую госпитализировали с множественными травмами позвоночника, а спустя пару часов она скончалась в реанимации.

Позже стало известно, что перед падением школьница записала на телефон прощальную видеозапись. Последняя появилась в соцсетях. На ней девушка признается в любви своим одноклассникам, которые “играют действительно значимую роль” в ее жизни, и просит их обязательно сходить в кинотеатр на премьеру нового мультфильма.

После девушка отмечает, что на ней “парадные” носки, красивый маникюр “с радугой” и красивое нижнее белье.

Школьница признается, что “боится это делать”, потому что она “не уверена в результате, который получится”. После она спешит заметить, что ее никто не обижал и “не гнобил”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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