2019-09-27T15:44:02+03:00
Общество

В начале октября в Татарстане потеплеет до +19

Вместе с этим атлантические циклоны принесут в республику и дожди
Олег ЛУГОВОЙ
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Вот только на солнце рассчитывать не придется. Погода будет облачной с прояснениями.Вот только на солнце рассчитывать не придется. Погода будет облачной с прояснениями.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана на эти выходные, в субботу, 28 сентября, на территории республики местами пройдут небольшой дождь и мокрый снег. Днем температура воздуха не превысит значений в +8 градусов.

А вот в воскресенье атмосферное давление в Татарстане начнет расти. Особых осадков ожидать не стоит. Днем немного потеплеет – максимум до +10.

Столбики термометров продолжат подниматься и на следующей неделе. Республику ждет очередное потепление. Причем значительное. Его принесут перемещающиеся с запада на восток атлантические циклоны. Правда, вместе с этим от них также стоит ожидать и сильный ветер с дождями.

Так, в понедельник, 30 сентября, днем может пройти небольшой дождь. Температура воздуха максимум поднимется до +13 градусов.

В последующие два дня временами дожди октября. Воздух местами на западе Татарстана прогреется максимум до +12 и это только ночью. Днем 1 октября – максимум +15, а 2 октября уже +19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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