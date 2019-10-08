ВЕЛИКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТПК ТОВАРИЩ КИМ ЧЕН ЫН

Председатель ТПК Ким Чен Ын ведет все партийные и государственные дела точно так, как делали Ким Ир Сен (1912 – 1994 гг.) и Ким Чен Ир (1942 – 2011 гг.), и претворяет в жизнь их идеи и заветы без малейших отклонений.

После кончины Председателя ГКО Ким Чен Ира (17 декабря 2011 г.) он вписал новую страницу в историю бессмертия вождя, благодаря чему священная революционная история вождей предыдущих поколений протекла неизменным потоком. Также он, подтвердив программу-максимум ТПК – преобразование всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма, ярко осветил ей путь к окончательной победе в свершении революционного дела чучхе.

Председатель ТПК Ким Чен Ын, выдвинув лозунг «Великие товарищи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир всегда с нами!», мудро руководил работой по установлению во многих районах страны бронзовых статуй Ким Чен Ира и мозаичных панно с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. По его инициативе Кымсусанский Дворец Солнца и прилегающая к нему территория благоустроены, как подобает Святыне Солнца.

Кымсусанский Дворец Солнца.

Также в своем труде «Дело великой партии Ким Ир Сена – Ким Чен Ира непобедимо» он четко отметил: ТПК является партией Ким Ир Сена – Ким Чен Ира в подлинном смысле этого слова, а ее историческая миссия и незыблемая воля – в том, чтобы довести до конца революционное дело чучхе под знаменем великого кимирсенизма-кимчениризма.

Учитывая то, что КНДР приобрела статус стратегического государства, он выдвинул новую стратегическую линию на сосредоточение всех сил на экономическом строительстве.

Ким Чен Ын укрепляет и развивает ТПК в стальной авангардный отряд, продвигающийся вперед силой идеологии, мощью сплоченности. Он с глубоким пониманием важности и значения идеологического оружия всегда руководствуется выработанной вождями предыдущих поколений теорией идейности, требующей во всех делах ставить во главу угла идеологическую работу, и добивается того, чтобы во всех отраслях и подразделениях решали все встающие вопросы силой идеологии.

То, что ТПК незыблемо и крепко защищает социализм при условиях назойливых вызовов империалистов, нацеленных на уничтожение КНДР, и их беспрецедентных экономических санкций, открывает период полного расцвета в строительстве могучего социалистического государства, объясняется именно тем, что корейское общество располагает мощнейшим орудием, имя которого – «единодушие и сплоченность».

Ким Чен Ын делает ТПК политической организацией, которая, руководствуясь идеей «Народные массы – превыше всего», самоотверженно служит народу. Ведь он считает идею «Народные массы – превыше всего» своим первейшим политическим идеалом: при составлении или осуществлении какой-либо линии и политики он всегда отражает желания и требования народа, ни в коем случае не допускает посягательства на интересы народных масс.

Он всегда учит подчиненных так, чтобы они, высоко подняв лозунг «Все на благо народа, во всем опираться на народные массы!», находились в гуще масс, прислушивались к их голосу, старались быть верными слугами народа, которые самоотверженно трудятся на благо народа.

Даже в самых худших условиях он смог повысить достоинство и мощь страны на наивысший уровень и открыть период полного расцвета во всех отраслях народного хозяйства, также открыл светлую перспективу в строительстве могучего социалистического государства путем максимального проявления великого духа самому выковать из себя сильного: на основе собственных сил, технологий и ресурсов в стране выпускаются современные грузовики, трактора, поезда метро, троллейбусы, трамваи, во многих районах страны построены рыбоводческие и животноводческие комплексы для улучшения жизни народа.

Под руководством Председателя ТПК Ким Чен Ына корейский народ, несомненно, свершит строительство могучего социалистического государства.