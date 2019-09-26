2019-09-26T12:59:26+03:00
Общество

Руководитель Следственного комитете РФ Александр Бастрыкин обрушился на татарстанских подчиненных с критикой – ожидаются сокращения

Дело в том, что к нему на личный прием пришли две семьи из республики
Мария ЛУКОЯНОВА
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Фото: Следственный комитет РФФото: Следственный комитет РФ
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У следственного комитета Татарстана напряженные дни - коллектив замер в ожидании кадровых решений, которые последуют после жесткой критики их регионального руководства главным следователем России Александром Бастрыкиным. То, что это произойдет, уже никто не сомневается.

Критика работы следствия в Татарстане обрушилась на головы местных начальников после того, как на личный прием к Бастрыкину попали две семьи из республики.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ НЕ УСТАНОВЛЕН

Гульфинур Мелеша в июне 2018 года потеряла старшую сестру. 57-летняя Зульфия Сафиуллина погибла во время пожара в частном доме, который принадлежит Гульфинур. Чудом спаслись отец Авхат и еще одна сестра - Милеуша. Дружная семья после похорон Зульфии добивается наказания виновных в поджоге дома, но следствие до сих пор не установило подозреваемых.

Родственники уверены, что к поджогу и смерти их сестры причастен конкретный человек. К сожалению, он несовершеннолетний, да еще и родственник. Единственный мотив, который он мог преследовать - это месть. Но следствие, возбудив уголовное дело по статье «Убийство общеопасным способом», не торопится рассматривать его как фигуранта этого преступления. И до сих пор не нашло других, причастных к смерти женщины. На все подозрения членов семьи им отвечали так: «Вы меж собой наследство не поделили, и оговариваете мальчика».

Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат СК и направить в Татарстан следственную группу Главного СУ СК России, сообщили в пресс-службе ведомства.

ОПЕРАЦИЮ ДЕЛАЛ РЕАНИМАТОЛОГ?

16-летняя Милена М. скончалась после операции 18 декабря 2018 года, а уже 28 декабря следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Родители погибшей школьницы рассказали на приеме у Александра Бастрыкина, что 18 декабря девочку госпитализировали уже в бессознательном состоянии. Вечером 17 декабря они привозили Милену на «скорой» в Новошешминскую районную больницу с жалобой на боли в животе. Но, поставив ей обезболивающий укол, не сделав УЗИ, девушку отпустили домой - родители решили привезти ее в больницу утром. Именно тогда она и потеряла сознание.

Милену сразу отправили в операционную, но хирурга в больнице не было - его отправили на учебу. За скальпель взялся реаниматолог. Вот только оказалось, что у девушки лопнул сосуд в селезенке еще 17 декабря и к этому времени у нее в животе скопилось около двух литров крови. Прилетевший из Казани спустя несколько часов хирург из ДРКБ оказался бессилен - Милена умерла.

Проведенная в Татарстане судебно-медицинская экспертиза выдала заключение, что «смерть обусловлена поздним обращением за медицинской помощью и тяжестью патологического процесса».

Получается, что родители тоже виноваты в смерти дочери - поздно привезли ее. Не согласные с этими выводами родственники девушки начали обжаловать все экспертизы, и к ним приехал главврач Новошешминской ЦРБ Рафис Вафин.

Родители Милены сообщили в следственный комитет Татарстана, что медик угрожал им тем, что в его больнице намеренно не будут никого лечить из их семьи и шантажировал. Этот визит следствие расценило как попытку помешать следствию и склонить потерпевших к даче ложных показаний. Вафина задержали.

- Чужая беда и горе – это наше дело, - сказал Александр Бастрыкин, обращаясь к следователям, которые занимались расследованием этого уголовного дела.

Он жестко раскритиковал руководство следственного комитета Татарстана и напомнил, что ранее было дано указание в целях объективности не проводить судебно-медицинские экспертизы в том регионе, где случилось происшествие. Вот только в случае с гибелью Милены татарстанские следователи его не выполнили.

Также Бастрыкин отметил, что недопустимо винить родителей, которые якобы поздно привезли ребенка в больницу.

В итоге он поручил забрать уголовное дело о смерти девочки в центральный аппарат, провести повторную судебно-медицинскую экспертизу в Москве или Санкт-Петербурге.

К слову, на время служебных проверок ряд сотрудников следственного комитете Татарстана, а также их руководителей собираются отстранить от службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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