Обзор матча Химки - Рубин 25 сентября 2019: счет, голы, статистика игроков

В Кубке России началась пора главных баталий. Именно на стадии 1/16 финала в борьбу за трофей вступают команды Премьер-Лиги. При этом, жребий порой бывает очень непредсказуем. Так, второй год подряд на этой стадии турнира лбами сталкивают подмосковные "Химки" и казанский "Рубин".

ДУБЛЬ ДВА

В прошлом году команды выдали равный матч, а судьбу встречи решил автогол игрока "Химок" Александра Рязанцева. "Рубин" в итоге прошел дальше, но ничего существенного в кубке не добился.

С тех пор многое поменялось. Что и говорить, если в составе "Рубина" остались всего четыре футболиста, которые принимали участие в матче годовалой давности.

"Химки" также знатно перетряхнули состав и это дало свои плоды. Тогоже "спасителя "Рубина" Рязанцева уже нет в команде. В нынешнем сезоне Футбольной Национальной лиги подмосковный клуб уже далеко не середняк. "Химки" всерьез претендуют на выход в Премьер-лигу. Сейчас подмосковные футболисты занимают второе место, опережая идущий третьим "Ротор" сразу на 8 очков.

"Рубин" в нынешнем сезоне стартовал настолько удачно, что все принялись говорить о тренерском гении Шаронова и бойцовских качествах молодых "рубиновцев". Однако постепенно стартовый задор казанцев сошел на нет. Пошли 0:3 от "Сочи", 0:5 от "Зенита". Вообще "Рубин" проиграл 4 последних игры.

ВМЕСТО ДНЯ СУРКА СУЩИЙ КОШМАР

Кошмар для казанцев продолжился и в Подмосковье. Роман Шаронов выставил на игру практически сильнейший состав. Из неожиданностей можно выделить появление в воротах Ивана Коновалова и дебют за казанский клуб Карлоса Старфельта.

"Химки" с первых же минут пошли вперед и смогли открыть счет уже на 7 минуте. Бывший форвард "Рубина" Владимир Дядюн вынудил сфолить в штрафной КОнстантина Плиева. Арбитр указал на точку. Аршак Корян пенальти исполнил без проблем.

Пропустив гол, "Рубин" вроде как и пошел вперед, но ничего остроумного в атаке казанцы придумать не могли. Подопечные Шаронова больше катали мяч в центре поля, заставляя голкипера "Химок" Хомича мерзнуть и проводить разминку у своих ворот, чтобы хоть как-то согреться.

ЕЩЕ ЛЕГКО ОТДЕЛАЛИСЬ

Дебют второго тайма стал для "Рубина" продолжением кошмара. Уж от кого, а от Егора Сорокина привоза никто не ждал. Однако именно срезка игрока сборной России позволила бывшему игроку "Рубина" Кухарчуку сделать счет 2:0.

Шаронов пытался внести коррективу в игру. Он выпустил на поле Данченко, Зуева и Подберезкина, но они также растворились на поле, как и те игроки, чьи места они заняли.

"Химки" же продолжали играть в свой футбол и в итоге забили третий мяч. Скворцов выскочил один на один с Коноваловым, обыграл вратаря и спокойно поразил цель. На счастье "Рубина" арбитр усмотрел оффсайд.

ТРЕТИЙ РАЗГРОМ ЗА ПЯТЬ ИГР

И все же третий гол в ворота "Рубина" залетел. На 84 минуте оборона казанцев вновь напомнила швейцарский сыр. Никто и не думал прервать прострел на дальню штангу, где находился всеми забытый Евгений Гапон. Именно он и установил окончательный счет в матче - 3:0.

Таким образом, "Химки" шагнули в 1/8 финала, а вот "Рубину" есть о чем задуматься. Третий разгром в пяти матчах вряд ли может положительно сказаться на репутации двукратного чемпиона страны.

"Химки" - "Рубин" 3:0

Голы: Корян, 7 (1:0, пен), Кухарчук, 47 (2:0), Гапон, 84 (3:0).

"Химки": Хомич, Тихий (Гапон, 82), Данилкин, Филин, Почивалин, Нетфуллин, Трошечкин, Корян (Барков, 58), Кухарчук, Скворцов, Дядюн (Мендель, 63).

"Рубин": Ив. Коновалов, Плиев, Старфельт (Данченко, 46), Сорокин, Денисов, Иг. Коновалов, Могилевец, Башкиров (Подберезкин, 63), Кварацхелия (Зуев, 51), Кьяртанссон, Ташаев.

Судья: П. Кукуян (Сочи)

Предупреждения: Скворцов, 43, Тихий, 81 - Ив. Коновалов, 86, Ташаев, 90.

25 сентября, Химки, стадион "Арена Химки".