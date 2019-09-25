Обзор матча КАМАЗ - Спартак 25 сентября 2019: счет, голы, статистика игроков

В Кубке России по футболу настала пора 1/16 финала. Традиционно на этой стадии в борьбу за трофей вступают команды Премьер-лиги. Приезд команд элитного дивизиона для любой команды низших лиг - настоящий праздник. На сей раз серьезно повезло "КАМАЗу" из Набережных Челнов. В гости к команде из татарстанского автограда пожаловал московский "Спартак".

БИЛЕТЫ В ИНТЕРНЕТЕ ПРОДАВАЛИ В ПЯТЬ РАЗ ДОРОЖЕ НОМИНАЛА

Ажиотаж вокруг матча был огромный. Чего стоит только то, что все билеты были распроданы всего за пру часов. Конечно, многих любителей футбола не устроило то, что им не удалось попасть на игру. Болельщики не понимали, как так получилось, что некоторым людям удавалось уносить не по три билета, которые официально выдавались в руки, а по несколько десятков. Позже в интернете начали продавать билеты, причем не по 1000 рублей, а в 3, а то и в 5 раз дороже.

Болельщики даже просили расширить стадион, который вмещает катастрофически мало людей для полумиллионного города - всего 6 с небольшим тысяч зрителей. Впрочем, вместить всех желающих арена все равно бы не смогла. Вот в руководстве татарстанского клуба и решили организовать фан-зону для болельщиков, где все, кто не попал на стадион, смогут на большом экране посмотреть игру.

ОТ "КАМАЗА" ЖДАЛИ ПОВТОРЕНИЕ ЧУДА 97-ГО

Гранды российского футбола давненько не заглядывали в татарстанский автоград. "Спартак" же последний раз гостил в Челнах 22 года назад. Тогда, 19 апреля 197 года, "КАМАЗ" обыграл действующего на тот момент чемпиона России со счетом 2:1.

Тогда "КАМАЗ" играл еще в высшей лиге и мог навязать борьбу грандам отечественного футбола. Тот же "Спартак" челнинцы обыграли еще один раз, в 1995-м. Правда остальные 10 очных встреч остались за москвичами.

Сейчас "КАМАЗ" играет во второй лиге в зоне "Урал-Поволжье". При этом, челнинцы чувствуют себя уверено, штампуя победу за победой. Сейчас "КАМАЗ" безоговорочный лидер своей группы, опережая ближайшего преследователя на 5 очков. В последнем туре "КАМАЗ" играючи расправился с "Ладой", забив 4 безответных мяча. Так что к матчу со "Спартаком" игроки татарстанской команды подходят в хорошем расположении духа.

Учитывая, что "Спартак" подходил к игре не в лучшем состоянии, имея за спиной 4 поражения подряд, то болельщики "КАМАЗа" вполне серьезно заявляли о том, что их любимцы должны обыгрывать "Спартак". Самыми популярными у фанатов были результаты 2:1 и 3:1 в пользу "КАМАЗа".

С ЖИГО И ДЖИКИЕЙ, НО БЕЗ ШЮРРЛЕ

Если обычно клубы Премьер-лиги на этой стадии проводят ротацию состава и дают шанс проявить себя резервистам, то у Олега Кононова времени ставить эксперименты нет. Поговаривали, что в случае поражения от "КАМАЗа" его отправят в отставку.

В итоге в составе "Спартака" на игру вышли почти все сильнейшие. Разве что отдохнуть дали Андре Шюррле, который остался в Москве. Его место в составе занял Джордан Ларссон. Кроме того, в запасе остался основной вратарь Александр Максименко, уступив свое место опытному Артему Реброву.

НЕУДАВШИЙСЯ БЛИЦКРИГ

"Спартак" мог открыть счет уже на второй минуте. После подачи углового Кобзев вынес мяч, который отлетел на ногу к Зелимхану Бакаеву. Удар полузащитника пришелся в перекладину. На добивании оказался Тиль, который пробил точно во вратаря, а Жиго добить мяч не дал Бочаров.

Натиск "Спартака" продолжался примерно 10 минут. За это время "красно-белые" несколько раз подавали угловые, но ничего существенного в итоге так и не создали. Так что ставка на быстрый гол, которая была у москвичей, не сработала.

ОБМЕН УДАРАМИ

Постепенно "КАМАЗ" игру выровнял, но первый гол в матче все же остался за "Спартаком". Бакаев навесил в штрафную и Понсе, перевисев в воздухе защитника "КАМАЗа" вогнал мяч в ворота.

Впрочем, хозяева ответили молниеносно. Караев ворвался в штрафную и упал после контакта с Зобниным. Арбитр встречи без раздумий указал на точку. Сам Караев вызвался пробить и не промахнулся - 1:1.

0-1 Эсекель Понсе '22 КАМАЗ - Спартак .

БЕЙ ВПЕРЕД, АВОСЬ ПОНСЕ ЗАЦЕПИТСЯ

Караев сравнивает счет в матче со "Спартаком".

Забив гол, хозяева окончательно осмелели и побежали вперед. В эти минуты сложно было представить, что на поле играют команда Премьер-лиги с представителем второго дивизиона. Порой "КАМАЗ" просто прижимал спартаковцев к их воротам.

Москвичи действовали по стандарту - забрось вперед, авось Понсе зацепится. Пару раз аргентинец за мяч цеплялся, но никакой угрозы воротам татарстанцев не создавал. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

А вот в дебюте второго тайма "КАМАЗ" обязан был выходить вперед. Стефанович оказался один в пяти метрах от ворот Реброва, но мяч прошел выше ворот. Голевой момент не реализован.

"СПАРТАК" НИЧЕМ НЕ ПРЕВОСХОДИЛ КОМАНДУ ВТОРОЙ ЛИГИ

Постепенно "Спартак" ожил. Хороший шанс был у Бакаева. Его вывел на удар Ларссон, но Кобзев справился с выстрелом спартаковской десятки. Следом Тиль бил с линии ворот, но мяч прошел в сантиметрах от штанги.

В атаке у "Спартака" не шло, а в обороне порой были пожары. Так, стопроцентный шанс не использовал Чушьялов, который, видимо, просто не ожидал, что мяч прилетит к нему в пяти метрах от ворот. Удар у полузащитника не получился.

ДОТЕРПЕЛИ И ВЫМУЧИЛИ ПОБЕДУ

Развязка наступила на 76 минуте. "Спартак" убежал в контратаку. Бакаев убежал по центру и вывел Понсе один на один с вратарем. На сей раз аргентинец сделал все здоров, пробив Кобзеву под опорную ногу.

После этого "Спартак" стал жаться к воротам. "КАМАЗ" активно атаковал. В одном из эпизодов команда получила отличный шанс на штрафной. После розыгрыша последовал довольно опасный удар, с которым Ребров справился.

Понсе выводит "Спартак" вперед - 2:1.

В концовке "Спартак" и не помышлял об атаке, но все же сумел одержать победу 2:1 и пройти в 1/8 финала, прервав, тем самым, затяжную серию поражений.

"КАМАЗ" - "Спартак"

Голы: Понсе, 22 (0:1), Караев, 25 (1:1 - пен), Понсе, 76 (1:2)

КАМАЗ": Кобзев, Аюкин, Криворучко, Бочаров, Евсеев, Черный, Ушаков (Клонцак, 88), Кириллов (Никишин, 85), Воронин, Стефанович (Чушъялов, 61), Караев.

"Спартак": Ребров, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Крал, Тиль (Ананидзе, 90), З. Бакаев, Ларссон (Мельгарехо, 60), Понсе.

Судья: Е. Турбин (Дмитров)

Предупреждения: Стефанович, 14, Черный, 87 - Крал, 30, Жиго, 78, Зобнин, 87

25 сентября. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».