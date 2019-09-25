Обращение президента Татарстана к Госсовету в 2019 году: что из него нужно знать жителям республики

В эту среду, 25 сентября, президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с обращением к Госсовету республики шестого созыва. В частности, в своей речи глава региона озвучил ряд достижений и грядущих изменений, которые коснутся прежде всего простых татарстанцев. «Комсомолка» представляет выдержки из выступления Рустама Минниханова без глобальных и «скучных» цифр.

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ТАССР

«Татарстан всегда отличало бережное отношение к своей истории. Предстоящий 100-летний юбилей ТАССР обращает нас к истокам становления республики, ее героического пути и нашей современной государственности. Именно поэтому 2020 год объявлен в Татарстане Годом столетия ТАССР. Мы признательны Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за Указ о праздновании этой даты на федеральном уровне.

В ближайшее время стартует программа юбилейных мероприятий, которая включает в себя международные, федеральные социально-культурные, научные проекты и форумы, мероприятия по сохранению исторического и духовного наследия»

ПРО ВЕТЕРАНОВ И ПАМЯТЬ

«Особое внимание в объявленный в стране Год памяти и славы следует уделить ныне здравствующим ветеранам, а также увековечиванию памяти героев войны и труда. Созданные мемориалы, изданные книги, праздничные мероприятия должны действенно служить патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Живая память потомков – лучший памятник подвигу наших отцов и дедов»

ПРО ТРЕХЯЗЫЧНЫЕ ШКОЛЫ

«Серьезной задачей остается создание во взаимодействии с федеральным центром оптимальных условий для сохранения и поддержки родных языков народов и государственных языков Республики Татарстан. Важным проектом стала инициатива Минтимера Шариповича Шаймиева по созданию сети полилингвальных образовательных комплексов»

1100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ

«В 2022 году будет отмечаться 1100-летие со дня принятия Ислама Волжской Булгарией. Следует приступить к подготовке проведения торжественных мероприятий, посвященных этой дате. Данное событие сыграло огромную роль в развитии татарского народа, становлении ислама в качестве одной из ведущих религий России»

ПРО ПРОДВИЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ И РОСТ ЭКСПОРТА

«Для дальнейшего продвижения интересов республики и роста экспорта следует продолжить развитие международного и межрегионального сотрудничества, шире использовать наше конкурентное преимущество – потенциал работы с соотечественниками»

ПРО ПОЛИКЛИНИКИ, ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ И ДВОРЫ

«После завершения крупномасштабной программы модернизации всех поликлиник Татарстана мы начинаем новую пятилетнюю программу по ремонту стационаров больничных комплексов. C текущего года в республике стартовала комплексная программа капитального ремонта, реконструкции и строительства детских лагерей «ЛЕТО – ДЕТЯМ». За 3 года предстоит провести реновацию 94 объектов во всех муниципальных образованиях республики на сумму более 7 млрд рублей… Именно совместно с татарстанцами, мы планируем реализовать беспрецедентную по своему масштабу и подходам программу «Наш двор». Проделанная нами работа по благоустройству 1 700 дворов получила хороший отклик у населения. С учетом поступивших предложений граждан за 3 года мы создадим комфортные условия во всех дворах многоквартирных домов республики. В порядок будут приведены еще 5 980 дворов»

ПРО ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

«Наряду с укреплением материально-технической базы и развитием высокотехнологичной помощи нам необходимо наращивать усилия по обеспечению доступности медицины и профилактике заболеваний. Ключевая роль здесь отводится диспансеризации. Крайне важно обеспечить полный охват населения. Особое внимание следует уделить жителям удаленных деревень и сел. С этой целью в районах республики начали свою работу 4 мобильные поликлиники и 118 выездных медицинских бригад. Подчеркну, диспансеризация должна быть качественной. Формализм здесь недопустим! Необходимо обеспечить четкое соблюдение единых стандартов»

ПРО СПОРТ

«Созданная в республике спортивная инфраструктура, в том числе в наших школах, должна эффективно использоваться в развитии массового спорта и спорта высших достижений. Задача Министерства спорта Республики Татарстан и муниципальных органов власти – наладить сотрудничество общеобразовательных, спортивных школ и федераций. Хорошим подспорьем также могла бы стать новая практика, когда урок физкультуры проводят наши именитые спортсмены – кумиры молодежи. Благо у нас их много.После проведения в России в прошлом году чемпионата мира по футболу этот вид спорта набирает все большую популярность среди детей. С учетом короткого летнего сезона нами принято решение о строительстве 4 крытых футбольных манежей – два в Казани, по одному в Набережных Челнах и Нижнекамске. В каждом из них появятся спортивные школы»

ПРО МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

«Отрадно, что в Татарстане растет количество многодетных семей – уже более 35 тысяч. Для них предусмотрен целый ряд мер социальной поддержки. Нами принято решение, что со следующего года они дополнятся введением ежемесячного пособия для семей, воспитывающих пять и более детей, электронного сертификата на лекарственные средства на сумму 10 тысяч рублей в год на детей до 3 лет и освобождением от оплаты за детский сад многодетных семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума»

ПАСПОРТ УЧИТЕЛЯ И 10-Е КЛАССЫ

«Думаю, никого не надо убеждать в справедливости тезиса, что не школа делает учителя, а учитель школу. Подготовка современных учителей, их профессиональный рост должны стать основным приоритетом отраслевого министерства и научно-образовательных организаций. Необходимо разработать и ввести паспорт компетенции учителя. Он должен стать основным документом при аттестации и оценке результативности работы, нацеливать на развитие педагогов…некоторые школы пытаются ограничивать возможность продолжения обучения в 10-м – 11-м классах. В реальности это – стремление повысить свой рейтинг за счет исключения учащихся с невысокими оценками. Мы должны дать возможность всем желающим получить полное среднее образование»

ПРО МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПОД КАЗАНЬЮ

«Кроме того, важной задачей является обеспечение экологической безопасности. Подчеркну, все крупные проекты, реализуемые в республике, должны в обязательном порядке проходить экологическую экспертизу. Что касается проекта по строительству завода по термической переработке твердых бытовых отходов, то он дополнительно пройдет международную экологическую экспертизу»

ПРО ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ

«В республике проделана большая работа по созданию электронных сервисов и переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид, организована доступная для населения сеть многофункциональных центров. При этом растут и ожидания граждан. Следующим шагом должно стать обеспечение сквозной межведомственной цифровизации процессов, внедрение методов бережливого производства, переход к проактивному оказанию услуг и сервисов. Правительству Республики Татарстан необходимо обеспечить внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления, оказания государственных и муниципальных услуг, которые должны быть направлены на создание максимально удобных условий для граждан и организаций»