"Каждый день боюсь за дочь, не изнасилуют ли ее по дороге": Школьнице из Татарстана приходится идти через лес 24 километра, на автобусе ее возить отказались

Начало учебного года для жителей вышло гладким не для всех жителей Татарстана. Так, жительница маленького поселка Ильичевский Тукаевского района Елена Бугакова каждый день вынуждена бояться за свою дочь. Восьмиклассницу ранее каждый день возили в школу на транспорте, но в новом учебном году отказались от этой идеи. Теперь девочке приходится добираться до учебного заведения пешком, а расстояние там не маленькое, 24 километра.

- Моему ребенку отказали в подвозе в школу. Возить нас, оказывается, нерентабельно. Моя дочь - единственная в поселке школьница. Дорога до школы - 24 км через лес. Девочке 14 лет. Каждый день отправляю на такси. Одну!!! - сопровождать нет возможности. Девочке 14 лет, 8 класс. Таксисты все, сами понимаете, мужчины. ОЧЕНЬ БОЮСЬ ЗА ЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬ! Что делать - не знаю. Школа и районное руководство в курсе, но бездействуют. 3 года до этого нас возили, а в этом году перестали. Может, мстят за то, что я опубликовала информацию о том, что нас просят зарегистрировать своих детей как самозанятых? Каждый день боюсь за дочь. Доедет - не доедет, и не изнасилуют ли её по дороге. Хватит ли у меня средств вообще возить её в школу? Где их брать? Дорога туда и обратно - это 480 рублей в день. Все деньги уходят на дорогу, а чем кормить буду? Я в отчаянии. Скоро зима. Я была на личном приеме у главы района. Реакции нет. Меня просили подождать неделю, потом ещё неделю. Все сроки прошли - со мной никто не связывается. Я даже не знаю, что предпринимается и что делать мне. Помогите! - написала женщина в соцсетях в группе "Родительское сообщество Татарстана".

В интернете жительнице Татарстана начали сочувствовать, предлагая другие варианты школ или же хорошенько поговорить с руководством.

"Есть ли у семьи перейти на домашнее обучение? Онлайн обучение будет стоить дешевле поездки на такси".

"Жесть! Они там в Тукаевском районе совсем совесть потеряли?!".

"Поразительно, как только кто-то из родителей начинает публично защищать права своего ребенка, так обязательно появляется некто, кто начинает призывать сложить руки, уйти на семейное и прочее. Чиновников видите ли мама беспокоит".

"Если с этим ребенком что-нибудь случиться, прокляну каждого чиновника, который бездействует, в трех поколениях".

В управлении образования Тукаевского района "Вечерней Казани" сообщили, что все прошлые годы единственную школьницу из Ильичевского возила по утрам на уроки легковая машина, с которой учебное заведение ежегодно заключало договор об оказании транспортных услуг.

- Машину нанимали специально для этой девочки. В этом году услуга оказалась школе не по карману, - рассказала замначальника руо Сания Давлетшина.

Впрочем, решить вопрос с доставкой школьницы до места учебы все же возможно. Сейчас решается вопрос о выделении школе микроавтобуса.