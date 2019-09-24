2019-09-24T18:49:53+03:00
Спорт

"Химки" - "Рубин" 25 сентября 2019: Прогноз на матч 1/16 финала Кубка России по футболу

Прогноз на матч 1/16 финала Кубка России по футболу "Химки" - "Рубин". Встреча состоится 25 сентября 2019 года в 19:00 в Химках на стадионе "Арена Химки"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Прогноз: "Химки" - "Рубин" - 2:0 (Победа "Химок" с перевесом в два мяча).

Второй год подряд на стадии 1/16 финала Кубка России жребий сводит "Химки" и "Рубин". В прошлом году команды выдали равный матч, а судьбу встречи решил автогол игрока "Химок" Александра Рязанцева. "Рубин" в итоге прошел дальше, но ничего существенного в кубке не добился.

Однако сравнивать тот матч с предстоящем поединком все же будет не правильно. Команды сильно изменились. Что и говорить, если в составе "Рубина" остались всего четыре человека, которые приняли участие в матче годовалой давности.

"Химки" также знатно перетряхнули состав и это дало свои плоды. В нынешнем сезоне Футбольной Национальной лиги подмосковный клуб уже далеко не середняк. "Химки" всерьез претендуют на выход в Премьер-лигу. Сейчас подмосковные футболисты занимают второе место, опережая идущий третьим "Ротор" сразу на 8 очков.

"Рубин" в нынешнем сезоне стартовал настолько удачно, что все принялись говорить о тренерском гении Шаронова и бойцовских качествах молодых "Рубиновцев". Однако постепенно стартовый задор казанцев сошел на нет. Пошли 0:3 от "Сочи", 0:5 от "Зенита". Вообще "Рубин" проиграл 4 последних игры.

Прервать неудачную серию в Химках подопечным Шаронова вряд ли удастся. Казанцы выглядят не сыгранными, а вот "Химки", наоборот, выглядят единым организмом, да еще и заточенным на атаку. Сдержать натиск подмосковных игроков обороне "Рубина" вряд ли удастся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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