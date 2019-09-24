2019-09-24T15:42:52+03:00
Происшествия

Задержанный в Кирове подросток, который угрожал устроить стрельбу в школе, переехал из Казани

Подростки-последователи расстрела в колледже Керчи были обнаружены силовиками и в других регионах России
Алина ГАБДУЛИНА
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Подросток отправлял в школьный чат фото расстрелов в «Колумбайне» и Политехническом колледже КерчиПодросток отправлял в школьный чат фото расстрелов в «Колумбайне» и Политехническом колледже КерчиФото: Иван ВИСЛОВ
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В Кирове задержали 15-летнего подростка, который угрожал устроить шутинг (стрельбу – Ред..) в своей школе. Как оказалось, мальчика зовут Денис (имя изменено - Ред.), и он совсем недавно переехал туда к отцу и мачехе из Казани, где жил с матерью.

19 сентября подросток начал отправлять в школьный чат фото расстрелов в Политехническом колледже Керчи. После он предупредил одноклассников, чтобы те не ходили на уроки. Одна из школьниц рассказала об этом директору школы. Сообщает проект Baza.

По словам одноклассников, Денис в новом городе мало с кем общался, вел себя немного отчужденно, считал себя никому не нужным и называл себя сиротой.

Школьник уже поставлен на учет в местном отделе по делам несовершеннолетних. Все материалы по его делу передали в следственный комитет Кировской области.

Отметим, что в текущем году в девяти районах России силовики обнаружили и других подростков-последователей расстрела в колледже Керчи Среди них оказались и школьники из Татарстана. Об этом сообщил замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров на всероссийском форуме «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде».

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Как показала судебно-психиатрическая экспертиза, 17-летний юноша не соображал, что делает – «был не в состоянии осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими». Причиной этого эксперты назвали наличие у подростка психического заболевания или иного болезненного состояния психики (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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