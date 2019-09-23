Соцсети: в Казани две женщины подрались в лифте из-за шалости детей

С каждым днем все слабее и слабее верится в то, что женщины – действительно слабый пол. Они ведь то в автобусе подерутся, то в очереди в детской поликлинике, а то и вовсе средь бела дня на улице. Но и это не все. Камера видеонаблюдения запечатлела потасовку двух представительниц прекрасного пола прямо в лифте дома в Приволжском районе Казани.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/733733" frameborder="0"></iframe> В Казани две женщины подрались в лифте из-за шалости детей.соцсети

По одной из версий, причиной раздора стали дети одной из участниц потасовки. Они, якобы, катались на лифте, мешая другой женщине перевозить вниз вещи. Когда последняя сделала замечание их матери, то начался скандал. Последующая за ним битва произошла прямо на глазах детей.

- Женщины, вы же слабый пол, не надо так, - отметил автор поста с видео.

В комментариях ему, правда, сразу дали понять, что женщины в 21 веке могут постоять за себя не хуже мужчин. А дерутся порой даже с большей самоотдачей:

"Автор ну ты не прав на счет слабого пола, слабый пол остался в прошлом. Ну а современная женщина это термоядерная мина замедленного действия, при том не управляемая. И не дай бог сработает!"

"Большая ошибка мужчин, что они недооценивают женщин. Одна женщина, вооруженная ножом, запросто положит насмерть и мужика с одного удара и его любовнице. Легко так, играюче"