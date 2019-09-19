"Аномалия холода будет существенной": в ближайшие дни в Казани может выпасть первый снег

После "бабьего лета" в Казани наступила осень. Однако развиваться она начала очень быстро. И вот, к 19 сентября температурные показатели присущи скорее октябрю. Кроме того, уже в ближайшие дни в городе и вовсе может выпасть мокрый снег. Об этом сообщает профессор КФУ Юрий Переведенцев.

Если в четверг горожан ожидает дождь и 13 градусов тепла, то уже в субботу градусники будут показывать не более +10 днем и +2 – ночью. Дождя не будет только в воскресенье: днем сухо и +11, а ночью +3 и...мокрый снег.

- Погода определяется обширным циклоном. Она неустойчивая, свою лепту вносят и вторжения арктического воздуха. Значительно понижаются ночные температуры. По прогнозу Гидрометцентра, к концу недели эти показатели опустятся вплоть до 2 градусов со знаком "плюс", возможны осадки в виде мокрого снега, - передает слова Переведенцева пресс-служба университета.

Аномалия холода и далее будет существенной, заметил профессор.