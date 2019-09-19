В Набережных Челнах дело о трех братьях-"маугли" передали в суд

В прошлом году в Набережных Челнах во время проверки одной из квартир, где проживала многодетная мать, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних обнаружила там трех мальчиков в возрасте 4-х, 8-ми и 12-ти лет. В комнатах, где они обитали царила антисанитария.

Как оказалось, дети, у которых по документам разные фамилии, не посещали школу и детский сад, всю свою жизнь они практически были предоставлены сами себе. равнодушие их матери превратили мальчиков в квартирных «маугли». Они не гуляли на свежем воздухе и нормально не ели.

Мало того, они не умели разговаривать и ухаживать за собой. После того как детей забрали у матери, специалисты выявили у них умственную отсталость и букет различных заболеваний.

В настоящее время мальчики изолированы от матери. Они находятся в спецучреждении, где проходят курс лечения под наблюдением врачей. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Как стало известно "КП-Казань" из собственных источников в правоохранительных органах, расследование к этому моменту завершено и в ближайшее время собранные материалы рассмотрит Набережночелнинский городской суд.