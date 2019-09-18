"Слов нет, просто позор": Билеты на кубковый матч "КАМАЗа" со "Спартаком" раскупили за пару часов и уже продают в интернете втридорога

Не успели болельщики из Набережных Челнов порадоваться, что матч местного "КАМАЗа" с московским "Спартаком" пройдет именно в татарстанском автограде, а не в другом городе, как предлагали сотрудники полиции, как их вновь повергли в шок.

18 сентября в городе стартовала продажа билетов на кубковую игру. Естественно, что желающих увидеть в деле десятикратных чемпионов России было предостаточно. У касс столпилось более тысячи человек.

Билеты, надо сказать, поступили в продажу по весьма демократичным ценам. Посмотреть на звезд "Спартака" можно было от 600 до 1000 рублей. Как отмечали болельщики, в одни руки отпускалось только три билета.

- В связи с огромным ажиотажем вокруг матча "КАМАЗ" - "Спартак" просим вас проявлять взаимоуважение при покупке билетов. Наш стадион максимально способен вместить 6200 зрителей и к сожалению не все желающие смогут посетить этот матч, - предупредили в пресс-службе набережночелнинского клуба.

Вот только, по словам фанатов, ни о каком взаимоуважении речи не шло. Люди устроили давку, пытаясь пробраться вне очереди. Кроме того, в попытке взять побольше билетов, стоявшие в очереди приводили с собой знакомых, унося, в итоге, гораздо больше пропусков на кубковую игру.

- Был сегодня возле касс, очень много народу, ведется запись в очередь, список превышает 700 человек, каждый кто в списке проводит с собою 3 человек, каждый из которых берет по 3 билета - и получается на одного человека в списке 9 билетов, в списке, повторюсь 700 человек - и того 6300 билетов раскупят всего лишь 700 человек... система барыгам на радость, часть билетов можно будет найти на авито). Сам я даже записываться не стал - не хочу принимать участие в этом каламбуре.. хотя являюсь владельцем абонемента, клуб не дал возможность даже забронировать пару билетов на матч, явное не уважение и пренебрежение, - рассказал болельщик челнинской команды Дмитрий Алексеев.

- Руководство клуба должно было предоставить в первую очередь приобрести хотя бы 1 билет владельцам абиков (хоть и по той же цене), а уже потом для всех. А по факту Камаз тупо продал всё всем кому попало. Галочку поставят - все билеты проданы. Денежка в копилку поступила, - заявил болельщик "КАМАЗа" Роман Кузнецов.

- Слов нет, просто позор. Не уважение к своим болельщикам. Кто-то на каждый домашний матч клуба ходит, и ему ничего. А кому вообще насрать на клуб, дают денег заработать, - высказал свое мнение болельщик Марат Сабиров.

По словам любителей футбола, сотрудники футбольного клуба не организовали контроль за продажей билетов. В итоге проявлять инициативу пришлось самим фанатам. Как итог - едва не дошло до драки.

- Вообще изначально нужно было только по фамилиям записываться,а не плюсовать еще кого то! Вот поэтому и пошла такая катавасия. Не пойму, почему клуб не организовал порядок в такой ажиотаж? Пришлось вот самому проявить инициативу, срывать голос и кричать, чтобы было слышно - читая по списку и контролировать процесс. Знали же, что будет ажиотаж, но решили пусть мы сами как нибудь будем мучаться. А так, сегодня вообще могла бы быть давка и драка, многих приходилось успокаивать самому. Очень сам обеспокоен теперь, смогли ли с очереди все купить билеты кто стоял? Я сам был 61,но народу оставалось очень много, - рассказал болельщик Евгений Кузнецов.

Отметим, что то, чего боялись болельщики, не заставило себя долго ждать. В интернете уже начали продавать билеты на игру. Причем, не по 600-800 рублей, а начиная от 2,5 тысяч.

Фото: соцсети.

Что касается руководства футбольного клуба, то на официальной странице "КАМАЗа" в соцсетях сотрудники вновь извинились перед болельщиками и предложили альтернативный вариант просмотра матча.

- Сообщаем вам, что специально для всех тех, кто не сможет попасть на игру, в день матча в парке "Гренада" будет организована фан-зона, которая будет включать в себя развлекательную программу и просмотр матча в прямом эфире на большом экране, - пояснили в пресс-службе клуба.

Отметим, что матч между "КАМАЗом" и "Спартаком" состоится 25 сентября. Начало поединка в 18:30..