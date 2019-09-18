2019-09-18T15:11:54+03:00
Общество

Минстрой Татарстана: тепло в жилые дома Казани начнут подавать уже с 19 сентября

Отопительный сезон 2019/2020 в республике начался на неделю раньше
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
К пятнице среднесуточная температура воздуха составит всего +8 градусов.К пятнице среднесуточная температура воздуха составит всего +8 градусов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

На пресс-конференции замглавы Минстроя Ильдус Насыров сообщил журналистам, что отопительный сезон 2019/2020 в республике из-за холодной погоды начался на неделю раньше.

Так в прошлом сезоне он стартовал 21 сентября. В этот раз, по словам чиновника, тепло в детсады, например, в Казани начали подавать еще в прошедшую субботу. Тогда были подключены 30 дошкольных учреждений.

Как заверил Насыров, в течение этой недели тепло пустят во все соцобъекты, в которых пребывают дети и больные. А в жилых домах Казани батареи будут нагреваться постепенно. Тепло в некоторых квартирах появится уже в этот четверг, 19 сентября.

Все дело в том, что к пятнице среднесуточная температура воздуха составит всего +8 градусов. Такой показатель является сигналом к началу отопительного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Митрополит Тихон (Шевкунов): В России проходит самая тихая и успешная антиалкогольная кампания - цифры впечатляют!
Владыка рассказал «КП» о больших проектах в Псковской епархии и в Крыму, удачной борьбе с пьянством и о том, чем привлечь молодежь в противовес митингам и хайпу в интернете [эксклюзив kp.ru]
Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области: Надо вырезать из арбуза треугольник и попробовать. Если вкусный - значит, - астраханский!
Вступив в минувший вторник в должность, новый руководитель региона дал нашему обозревателю Александру Гамову первое необычное интервью
Новости 24
С начала года алкоголем в Татарстане отравились 29 детей и подростков
Территорию Изумрудного озера в Казани очистят от мусора
«Это уже боль сегодняшнего дня»: К 40 казанским школам построят дополнительные корпуса
Молодые семьи из Ульяновска получат дополнительные пособия на рождение первенцев
"Мы лучше других": В Казани живут одни из самых высокомерных людей в стране
Количество мест в детсадах Казани за 20 лет увеличат в три раза
20 сентября новые депутаты Госсовета Татарстана тайно выберут спикера
19 сентября в Казани пассажиров общественного транспорта оставят в неведении
Исполком Зеленодольского района Татарстана возглавил Михаил Афанасьев
Жителю Чебоксар грозит до 2 лет лишения свободы за публикацию в интернете интим фото своей знакомой
Генплан Казани 2035: заложено создание 43 новых объектов здравоохранения
18-летнего жителя Чебоксар за гибель бездомного приговорили к колонии строгого режима
В Йошкар-Оле по дороге на работу сотрудник ГИБДД задержал грабителя
Из-за вырубки и продажи деревьев турецкой компании следователи проверяют Минлесхоз Татарстана