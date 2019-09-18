Минстрой Татарстана: тепло в жилые дома Казани начнут подавать уже с 19 сентября

На пресс-конференции замглавы Минстроя Ильдус Насыров сообщил журналистам, что отопительный сезон 2019/2020 в республике из-за холодной погоды начался на неделю раньше.

Так в прошлом сезоне он стартовал 21 сентября. В этот раз, по словам чиновника, тепло в детсады, например, в Казани начали подавать еще в прошедшую субботу. Тогда были подключены 30 дошкольных учреждений.

Как заверил Насыров, в течение этой недели тепло пустят во все соцобъекты, в которых пребывают дети и больные. А в жилых домах Казани батареи будут нагреваться постепенно. Тепло в некоторых квартирах появится уже в этот четверг, 19 сентября.

Все дело в том, что к пятнице среднесуточная температура воздуха составит всего +8 градусов. Такой показатель является сигналом к началу отопительного сезона.