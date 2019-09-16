2019-09-16T18:18:17+03:00
Общество

"Власти намерено портят внешний вид транспорта": жителям Казани не понравилось, что новые трамваи вновь покрасили в рубиновый

По их мнению, можно было оставить заводские цвета вагонов
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Накануне в Казань прибыли пять новых трамваев City Star. Это событие, конечно, радостное. Новые вагоны в столице Татарстана не появлялись уже больше года. Стоимость одного трамвая - 27 миллионов рублей.

Трамвай «City Star» на 80 процентов состоит из российских деталей. Из импортного оборудования: финские двери, чешский двигатель, австрийский редуктор. Остальное – российское, поставляемое двадцатью компаниями из разных точек страны. В салоне несколько камер видеонаблюдения, зарядка для телефонов, комфортабельные сиденья.

Впрочем, нашлись люди, которым новые трамваи не понравились. Нет, речь не о характеристиках "звездных" трамваев, а об их цвете. Новые трамваи, как и все вагоны в столице Татарстана, покрасили в рубиновый цвет. Это и возмутило некоторых горожан.

- Надоели. сколько уже можно? Привезли новые трамваи и опять они красные! Зачем? 71-911 city star прекрасный трамвай с завода, а власти Казани намеренно портят его вид, - написал один из жителей города в соцсетях.

Отметим, что автора сообщения поддержали, отметив, что трамваи в Казани выглядят довольно мрачно.

"Не понимаю, почему выбрали именно такой цвет? Он же мрачный, трамваи выглядят убого. В той же Самаре трамваи хоть и старше, но выглядят классно".

"Их теперь не отличить от других трамваев подобного типа в Казани, а оставили бы заводские цвета или покрасили бы, например, в зеленый, и люди бы сразу видели, что едет City Star".

К слову, в одном из казанских пабликов даже запустили голосование по поводу цвета трамваев. При этом, за рубиновый цвет проголосовали только 36%. Остальные участники опроса предложили, хотя бы в качестве эксперимента, покрасить казанские вагоны в другой цвет.

Кстати, новые "звездные" трамваи появятся не только в Казани, но и еще в двух городах Татарстана - Набережных Челнах и Нижнекамске. Вот только, в какой расцветке они будут курсировать по другим городам республики - пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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