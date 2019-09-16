Выбери победителя фотоконкурса «Мой любимый Учитель-2019»
В каждом городе и поселке Татарстана есть поистине любимого учителя. В памяти каждого из нас, независимо возраста, живет неиссякаемая благодарность им.
«Комсомольская правда» в Казани к очередному Дню Учителя предлагает вспомнить и поблагодарить любимых наставников прошлого и настоящего.
ГОЛОСУЙ на сайте KAZAN.KP.RU за понравившегося учителя с 16 по 30 сентября.
Победителями станут те, кто наберет наибольшее количество голосов.
В конкурсе будет определено три победителя. Именно они получат подарки от партнера конкурса- сети книжных магазинов «Дом Книги»:
1 место- сертификат на сумму 1 000 рублей;
2 место- сертификат на сумму 500 рублей;
3 место – сертификат на сумму 500 рублей.
А самые лучшие рассказы и фото будут опубликованы в газете «Комсомольская правда» в Казани!
Информацию об организаторе мероприятия, сроках, правилах, подарках и сроков их получения уточняйте по телефону (843) 226-05-05 и на сайте kazan.kp.ru
ПАРТНЕР КОНКУРСА
Сеть книжных магазинов «Дом Книги»
Магазины «Дом Книги» уже много лет радуют своих покупателей широким ассортиментом литературы на любой вкус: романы для чтения на вечер, бессмертная классика, детские приключенческие романы, обучающая литература, книги для саморазвития, для бизнеса и на все случаи жизни. Здесь вы всегда найдёте свежие книжные новинки и нашумевшие бестселлеры! Отдел канцелярских товаров магазина тоже впечатляет: здесь легко собрать ребёнка в школу - от ластика до портфеля, студента - на учебу, бизнесмена - в офис, а также без труда найти то, что нужно для вашего творчества и самореализации.
Сайт сети книжных магазинов «Дом Книги»