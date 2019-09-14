2019-09-14T13:09:29+03:00
Спорт

Билялетдинов, аншлаг и сэйв Рейдеборна: как «Ак Барс» обыграл «Металлург» в первом домашнем матче сезона

Игра закончилась со счетом 2:1 [фото]
Алина НИЗАМОВА
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Игра закончилась со счетом 2:1.Игра закончилась со счетом 2:1.Фото: Алина НИЗАМОВА
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13 сентября казанский «Ак Барс» одержал первую домашнюю победу в новом сезоне, обыграв магнитогорский «Металлург» со счётом 2:1. Перед началом матча на льду состоялась церемония чествования легендарного наставника казанцев Зинэтулы Билялетдинова.

Именной стяг. Фото: Алина НИЗАМОВА

Именной стяг.Фото: Алина НИЗАМОВА

Главный тренер, с которым казанцы 4 раза выигрывали чемпионство России, стал почётным гостем на игре. Сначала под своды «Татнефть Арены» подняли его именной стяг, а затем Билялетдинову вручили орден «За заслуги перед Отечеством IV степени».

Билялетдинову вручили орден «За заслуги перед Отечеством IV степени». Фото: Алина НИЗАМОВА

Билялетдинову вручили орден «За заслуги перед Отечеством IV степени».Фото: Алина НИЗАМОВА

«Ак Барс» первым отличился в матче. Шайбу забросил шведский защитник казанцев Микаэль Викстранд. Для новичка команды это уже второй гол за новую команду.

Постер, которые вывесили перед началом игры. Фото: Алина НИЗАМОВА

Постер, которые вывесили перед началом игры.Фото: Алина НИЗАМОВА

– У меня отличные партнеры, они дают мне шайбу и создают моменты, так что мне всё нравится, – скромно оценил свою результативность на старте сезона Викстранд.

Микаэль Викстранд. Фото: Алина НИЗАМОВА

Микаэль Викстранд.Фото: Алина НИЗАМОВА

Долгую часть матча хозяева лидировали в счёте. Неоднократно выручал вратарь Адам Рейдеборн. Голкипер клюшкой отразил бросок лучшего бомбардира в истории КХЛ Сергея Мозякина.

Адам Рейдеборн. Фото: Алина НИЗАМОВА

Адам Рейдеборн.Фото: Алина НИЗАМОВА

Этот момент оценил после игры капитан казанцев Данис Зарипов: «Это, наверное, будет лучший сэйв не недели и даже не КХЛ, а с НХЛ даже можно поспорить». Он же и принёс победу своей команде.

Данис Зарипов. Фото: Алина НИЗАМОВА

Данис Зарипов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Но до этого казанцы пропустили, играя в большинстве от Андрея Локтионова. Правда, всего через несколько секунд Зарипов установил итоговый результат, обрадовав не только Билялетдинова, но и болельщиков. На первой домашней игре «Ак Барс» собрал аншлаг: на матч пришли 8890 зрителей.

На матч пришли 8890 зрителей. Фото: Алина НИЗАМОВА

На матч пришли 8890 зрителей.Фото: Алина НИЗАМОВА

− Была тяжёлая игра, первая для нас в Казани. Не понравился 2-й период: у нас, положа руку на сердце, вторые периоды – проблема. Плюс в том, что выстояли в конце, есть над чем работать: хотели сыграть немного по-другому, но пока вот так. Чуть-чуть захлестнули эмоции ребят, мы разберёмся с этим, – прокомментировал игру главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

Дмитрий Квартальнов. Фото: Алина НИЗАМОВА

Дмитрий Квартальнов.Фото: Алина НИЗАМОВА

На следующую домашнюю игру с «Ак Барсом» 16 сентября приедет «Северсталь» из Череповца.

На следующую домашнюю игру с «Ак Барсом» 16 сентября приедет «Северсталь» из Череповца. Фото: Алина НИЗАМОВА

На следующую домашнюю игру с «Ак Барсом» 16 сентября приедет «Северсталь» из Череповца.Фото: Алина НИЗАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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