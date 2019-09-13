2019-09-13T00:24:04+03:00
Общество

"Дети ходят в торговый центр играть, а не на голых девок пялиться": жителей Набережных Челнов возмутило соседство игрового зала с интим-магазином

По мнению горожан, магазинам для взрослых не место в центрах массового скопления людей
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Жители Набережных Челнов начали бить тревогу. В одном из местных торговых центров они заметили необычное соседство. Рядом с игровым центром для детей, специализируемся на лазертаге, расположился магазин для взрослых.

- Детский развлекательный центр вплотную соседствует с далеко не детским магазином.Часто дети посещают Лазертаг с классом, участвуют в праздниках,посвященных дню рождения и тд и первое,что видишь, когда поднимаешься по эскалатору-это магазин для взрослых и рядом детские развлечения. Абсурд какой-то. Куда арендодатели смотрят когда площади сдают? - написала женщина в соцсетях.

Данный пост вызвал довольно серьезные споры в соцсетях. Естественно, нашлись люди, которые удивились подобному расположению интимного магазина.

"Дети ходят в торговый центр играть, а не на голых девок пялиться. Они поднимаются по лестнице и первое, что видят - разврат полнейший".

"А если дети по ошибке зайдут туда? Это же какой шок! Как им потом объяснить все это?".

Впрочем, были и люди, которые встали на защиту магазина для взрослых. По их словам, во-первых, данный магазин появился раньше центра лазертага, а во-вторых, там соблюдены все условия расположения, есть и вывеска "18+", да и ничего "взрослого" на вывеске нет.

"Так-то интим-магазин был открыт задолго до лазертага! Все вопросы к Лазертагу, а вообще какая вам разница, все прикрыто, следите за детьми чтоб всякую хрень не курили и на вписках не бухали, а в такие магазины давно ходят порядочные люди!".

"Так-то он жалюзями закрыт, и ни че непристойного нет, даже на вывеске, что такого-то? А детям просто и по-русски нужно объяснять, что нельзя пока им в такие магазины ходить, идут в игровую, пусть идут в игровую, ничего страшного в этом нет".

ИСТОЧНИК KP.RU

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