В Татарстане появилась новая кондитерская фабрика

Настоящий рай для сладкоежек появился в Набережных Челнах – кондитерская фабрика компании АО «Эссен Продакшн АГ» Леонида Барышева и Вадима Махеева открыла новую линию своей сладкой продукции.

Теперь общая площадь производства и складов готовой продукции составляет 17,5 тысяч метров. Для развития производства закуплены и смонтированы четыре кондитерские линии общей мощностью 24 тысяч тонн в год. По оценкам специалистов, это позволит увеличить объем производства кондитерской продукции в два раза.

КОНФЕТЫ?! ВЫ ЖЕ МАЙОНЕЗ!

- Когда в 2012 году мы от производства майонеза перешли к изготовлению конфет, то в магазинах на нас смотрели, мягко говоря, недоверчиво: «МахеевЪ? Конфеты? Вы же майонез!», - вспоминает Леонид Барышев. – Сейчас наши кондитерские линии ежегодно выпускают более 29 тысяч тонн продукции. Своим потребителям на данный момент мы можем конфеты и батончики на основе полых вафель, хрустящие снеки, конфеты с желейными, помадными, комбинированными начинками. Есть у нас конфеты Трюфель, большой ассортимент мармелада и конфеты в коробках. С начала 2019 года мы уже произвели более 15,5 тысяч тонн кондитерской продукции.

Но казалось бы бредовая идея – начать делать конфеты, когда на рынке есть несколько крупных игроков, дала совершенно неожиданный результат – эти конфеты начали пользоваться спросом, и появились удивительные новинки, получившими одобрение среди покупателей: конфеты с различными натуральными фруктовыми добавками, взрывной карамелью, с хрустящими шариками под маркой Cho Ko-Te.

- На сегодняшний день кондитерский рынок России находится на стадии стагнации, - уверяет Барышев. - Ни один из крупных игроков, который сегодня на рынке доминирует, не инвестирует в производство. Они закончили инвестировать тогда, когда мы только начали. На этой фазе мы в преимуществе, потому что мы покупаем оборудование актуальности следующего периода.

Прежде, чем запланировать приобретение новых кондитерских линий, компания тщательно изучает спрос населения. Выяснилось, что современная молодежь с удовольствием раскупает снеки, но уже начинает заботиться о своем здоровье и выбирает то, что не повредит здоровью. Так появилась идея закупить инновационную линию по производству экструзионных сладостей — снеков. Эта новинка не имеет аналогов на рынке в России и получила название - ТМ CrashBash и ТМ «Беседа». По мнению генерального директора компании, эта линия – линия будущего, ведь эти снеки будут пользоваться бешенным спросом.

НАШИ КОНФЕТЫ НАСТУПАЮТ В КИТАЕ

Cho Ko-Te и другие марки татарстанской кондитерской фабрики успешно продвигаются на зарубежных рынках. Не так быстро, как хотелось бы, но все-таки благодаря заключенным зарубежным контрактам в 2018 году 15% от общего объема продаж – это доля экспорта АО «Эссен Продакшн». Пока у компании заключено 34 контракта в Юго-Восточной Азии, включая Китай.

- Бизнесмены из Китая, например, решений сразу не принимают, - посетовал Леонид Барышев. – На переговоры ушло несколько месяцев, все это время мы изучали рынок и традиции. Благодаря этому мы смогли понять, что на этом рынке необходимы другие конфеты. Китайцы не пьют чай с конфетами, у них другой вкусовой спрос. Для них это неприемлемо, наши сладости они считают слишком сладкими – ведь в них много сахара. Для китайского рынка мы изготавливаем с гораздо меньшим содержанием сахара.

Проект увеличит объем кондитерского производства АО «Эссен Продакшн АГ» до 6 млрд рублей в год. Инвестиции в последний этап строительства составили более 1,25 млрд. рублей. Общая сумма инвестиций составила 6,5 млрд рублей.

На данный момент общая площадь всех производственных площадей составляет 33,7 тысяч метров, идет строительство еще 12 тысяч метров. На предприятии функционируют 12 производственных линий, а к 2020 году планируется увеличение до пятнадцати. В настоящий момент АО «Эссен Продакшн АГ» выпускает более 10 млн конфет в сутки. За 2018 год кондитерское производство АО «Эссен Продакшн АГ» произвело более 29 тысяч тонн продукции, которая реализуется в 36 странах ближнего и дальнего Зарубежья.