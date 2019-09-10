2019-09-10T12:31:08+03:00
Общество

43/54: как студенты татарстанского вуза зарабатывают в свободное время

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Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»
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В Альметьевске состоялась торжественная церемония награждения лучших работников группы «Татнефть». Среди них чествовали студентов Альметьевского государственного института. Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов вручил Дине Усмановой, Ренату Замалетдинову, Геннадию Мелингу, Камилю Сунгатуллину и Андрею Смирнову благодарственные письма и ценные подарки за активное участие в программе «Впроекте».

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Лидер рейтинга студентов АГНИ Дина Усманова (гр. 36-61 Энергомеханического факультета) с апреля 2019 года отработала во внеучебное время 253 часа и выполнила 43 поставленные задачи. Сумма выплаты компании студентке за 5 месяцев составит 54 тысячи рублей.

- Для меня честь присутствовать на таком масштабном мероприятии, как «Лучший работник группы «Татнефть». Впечатления от мероприятия самые приятные: общение с людьми, нацеленными на результат, безусловно, вдохновляет, - отмечает в беседе Дина.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Для студентов АГНИ участие в проекте - это отличный шанс показать себя. Рейтинг студентов учитывается при отборе претендентов на присуждение именных стипендий компании и принятии выпускников АГНИ на работу в ПАО «Татнефть».

Участвуя в свободное от учебы время в проектной деятельности компании, студенты приобретают огромный опыт, практические навыки, а также у них появляется возможность хорошо заработать.

Более подробная информация о проекте - на официальном сайте Альметьевского государственного нефтяного института.

СПРАВКА

Благодаря компании «Татнефть» у студентов и преподавателей АГНИ есть возможность принимать участие в работе над корпоративными проектами и при этом хорошо зарабатывать. Реализация пилотного проекта «Впроекте» началась в 2016 году. Был принят регламент мотивации студентов и преподавателей АГНИ за участие в проектной деятельности. Документ разъясняет условия и порядок их привлечения. Доступ к проектам студенты получают посредством специально созданной для этих целей группы в Корпоративной социальной сети ПАО «Татнефть». Там в реестре каждый участник может выбрать именно тот проект, который наиболее соответствует его возможностям и компетенциям. Так, в 2019 году в проектной деятельности компании активно принимают участие около 350 студентов и преподавателей вузов, для них открыто 980 задач. За выполнение конкретных задач в зависимости от уровня сложности им оплачивается работа. Всего за четыре года реализации программы было выплачено более 3,18 млн рублей.

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