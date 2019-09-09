"Думала, что беременна, а это оказалась опухоль": Девушке из Ульяновска провели сложнейшую операцию

В Центральной клинической медико-санитарной части имени Егорова, что в Ульяновске, при периодическом медицинском осмотре у 34-летней женщины выявили 12-сантиметровую опухоль матки.

Размер миоматозного узла соответствовал сроку беременности после 16 недель. Ситуация была осложнена наличием анемии у пациентки. Подозревая злокачественное образование, медики рассматривали возможность полного удаления тела матки ввиду большого количества онкомаркеров.

Тактика лечения подобных пациентов, из-за большой опасности для жизни, подразумевает удаление и репродуктивного органа. Но в то же время, как альтернатива, рассматривалось медикаментозное лечение.

- Опухоли яичников и матки – очень «популярная» проблема среди представительниц слабого пола, которую, к сожалению, не во всяком случае можно решить при помощи консервативной терапии, в частности, если речь идет о раковых новообразованиях в маточной полости. Если есть миома, растущая на длинной ножке, высока вероятность осложнений, вследствие которого может начаться сильное маточное кровотечение или перитонит. Миомэктомия – органосохраняющая операция. Матка остается на месте, а это означает, что в будущем у женщины есть шанс иметь детей, – прокомментировала заведующая гинекологическим отделением №2 Наталья Макарова

Ввиду репродуктивного возраста пациентки после всех необходимых исследований женщине была проведена органосохраняющая операция с использованием лапароскопического доступа в рамках высокотехнологичной медицинской помощи при доброкачественном образовании матки с сохранением органа.

Миомэктомия длилась более часа с минимальной кровопотерей. В результате чего был удалён миоматозный узел размером 100х90 миллиметров. Послеоперационный период протекал без осложнений. Женщина с положительной динамикой выписана для дальнейшего наблюдения у гинеколога и онколога по месту жительства.

По словам специалистов, миомэктомия проводится через разрез в брюшной полости или лапароскопически. Основными показаниями к ее проведению становятся большие размеры опухоли, кровотечения или бесплодие. Перед операцией необходимо пройти специальную подготовку, после нее нужно избегать физических нагрузок около 2-3 месяцев и следить за состоянием шва. Через 1,5-2 года после лапаротомической миомэктомии женщина может планировать рождение малыша.

- Высокотехнологичная медицинская помощь при доброкачественных образованиях яичников и матки в репродуктивном возрасте с сохранением органа в Центральной клинической медсанчасти оказывается с 2017 года. Она включает в себя применение сложных и уникальных, а также ресурсоемких методов лечения. В 2019 году уже было проведено 9 операций подобного рода. Высокотехнологичная помощь доступна каждой пациентке. Условием является наличие четких показаний», – отметила главный врач Центральной клинической медико-санитарной части Елена Ледяева.

Эта история вызвала огромный ажиотаж в соцсетях. Люди начали сочувствовать девушке и благодарить медиков.

"Вот так, думала, что беременна, а это оказалась опухоль. Хорошо, что доброкачественная. Надеюсь, что девушка еще сможет родить".

"Миома больших размеров. Любая опухоль в матке сравнивается с таковыми размерами как при беременности. Так для все гинекологов понятные размеры. ( размер такой как при беременности 16 недель) очень большой. Вероятность кровотечения велика, т.к. матка орган очень обеспечен сосудами. Молодцы, что все так пошло. Кто что не понял- читайте книги и учитесь".