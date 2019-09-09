2019-09-09T18:10:11+03:00
Происшествия

В Чувашии внедорожник снес с дороги школьный автобус: пострадали двое детей и один взрослый

Водитель иномарки решил совершить обгон там, где это запрещено, и просчитался
Лика ИСАЕВА
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Водитель внедорожника попытался обогнать автобус, когда тот начал поворачивать. Фото: СУ СКР ЧувашииВодитель внедорожника попытался обогнать автобус, когда тот начал поворачивать. Фото: СУ СКР Чувашии
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В этот понедельник в 15.00 в Яльчикском районе Чувашии произошло ДТП с участием школьного автобуса. Транспорт марки ПАЗ вез с занятий домой 20 детей. В тот момент, когда на автодороге Комсомольское – Яльчики – Буинск водитель автобуса включил поворотники в транспорт с детьми сзади на высокой скорости врезался внедорожник Toyota Land Cruiser.

От удара школьный автобус вылетел с дороги и оказался в кювете. С места аварии с различными травмами в больницу увезли 59-летнего водителя и двух детей – мальчика в возрасте 12-ти лет, а также 15-летнюю девочку. По факту данного ДТП начата доследственная проверка.

- На данный момент известно, что водитель иномарки решился на обгон в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен», - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Также следователи решили изучить будет вопрос, отвечали ли требованиям безопасности услуги по перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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