"Не сдашь 200 рублей - не получишь зачет": в одном из вузов Ульяновска студентов обязали купить абонемент в филармонию

Настоящий скандал назревает в образовательной системе Ульяновска. Так, в интернете опубликовали видео из одного из городских вузов. На записи слышно, как студенты и преподаватель спорят. Предмет спора прост - педагог потребовала всех студентов сдать по 200 рублей для покупки абонементов в местную филармонию. При этом, купить пропуск в культурное учреждение обязали всех. В противном случае преподаватель пообещала не поставить зачет.

На видео слышно как девушка за кадром говорит, что у нее нет лишних 200 рублей для оплаты абонемента. На это педагог спокойно отвечает, что абонемент - гарант получения зачета.

- Даже если я буду учиться на 4 и 5 я все равно не получу зачет? - спрашивает девушка.

Вымогают деньги у студентов в Ульяновске.

- Нет, не получишь, - кратко ответила женщина-педагог.

- А на каком основании?

- Я тебе только что объяснила.

- А в законе это прописано?

- Я смотрю, ты самая умная? Закон, закон. Ты, что, все законы знаешь?

- Большинство.

- Я даже с директором вчера спорила. Мне было стыдно за вас. Мне даже сочувствовали, что именно вы моя группа. Вы очень наглые, очень!

Видео наделало немало шума в интернете. Многие поддержали девушку в том, что сдавать деньги не стоит.

"Вообще офигели, деньги брать со студентов, школьников, нашли моду. Все это происходит как раз по той причине, что боятся рот открыть и сказать, что сдавать не будут. С вами всегда поступают так, как вы позволяете. Люди не будьте овцами, не будьте стадом, не позволяйте вами управлять, если вы уверенны что правда на вашей стороне. Не бойтесь за себя постоять. Читайте регламенты, изучайте свои права, конституцию России, трудовой кодекс,чтобы всегда могли закрыть рот тем кто нарушает и ущемляет права"

"В любом случае это должно быть добровольно. Развитие не развитие. А говорить «не сдашь 200 рублей, не получишь зачет» как минимум незаконно".

"Возможно, имеет смысл проверить учреждение на факт коррупции, но даже по видео видно, что учительница собирала деньги на какой то платный факультатив по предмету".

Правда, не обошлось и без тех, кто встал на сторону педагога. В частности, отмечали, что 200 рублей не такая большая сумма, чтобы из-за нее идти на конфликт. Также пользователи интернета обсуждали, что, по всей вероятности, видео - это вырезанные куски текста, а смысл слов педагога был совершенно иным.

"Что за куски вырванные из контекста? На данный абонемент складывается по 200 рублей в год. А так он стоит 1000 рублей за этот год мы будем ходить на разные театры и филармонии для нашего развития. Сама учусь этом техникуме и данный преподаватель работает первый год, у моей группы ведёт «мдк». Ничего плохого нет в том чтобы развивать себя в тем более за такие копейки,как 200 рублей В год, если поделить на каждый месяц,тогда будет 16,67 копеек в месяц! А на счёт того что без этого не получат зачётку, это является частью учебного процесса и нам нужно будет писать «отзыв» на мероприятие. В моей группе не было претензий по этому поводу,потому что нам это интересно. Никак не могу поверить, в то что у них нет 200 рублей,просто люди не хотят развиваться вот и всё!".

"Позор тем, кто снял это видео, вы настолько нищие - не финансово, вы нищеброды душевные, ваша "культура" 21 века научила только вас снимать и выкладывать данные видео в сеть. Вы даже не пошли с этим видео к руководству данного заведение, вы его выложили в сеть".

"Да бред полный конечно. Абонемент на год на посещение театра и филармонии это подарок, а не коррупция. Мне бы кто предложил... а снято это только для хайпа. Модно снимать и выкладывать острые вещи".

Чем завершился конфликт - пока не ясно. Пользователи интернета вовсю обсуждают, что девочку, снимавшую видео, вполне могут отчислить из вуза. К слову, жители Ульяновска отметили, что ситуацией уже заинтересовались в министерстве образования города.