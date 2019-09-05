Родители стали больше тратить на гаджеты для детей к школе

Билайн проанализировал, какие новые гаджеты родители подбирают детям к школе в преддверии нового учебного года. По данным исследовательского проекта Билайн.Аналитика, средняя стоимость смартфона, появившегося у школьника перед 1 сентября, за год выросла более чем на 30%, а для планшета этот показатель увеличился более чем на 17%*.

В августе 2019 года родители в среднем тратили на смартфон для ребенка 11 506 рублей, что на 30,5% больше, чем годом ранее - в 2018 году средняя стоимость устройства составил 8 815 рублей. Этот показатель рос постепенно в течение года, летом 2019 года новый смартфон для школьника в среднем обходился в 11 212 рублей (на 32% больше, чем летом 2018 года).

Расходы родителей на планшеты для школьников также выросли: в 2019 году накануне 1 сентября средняя стоимость нового устройства, появившегося у ребенка, составила 10 716 рублей, в то время как год назад родители тратили на такие устройства для своих детей 8 513 тысяч рублей. В июне и июле средняя стоимость планшета к школе составила 9 473 рублей и 9 765 рублей соответственно (рост по отношению к аналогичным месяцам 2018 года на 15% и 11%).

Родители стараются подобрать школьникам более дорогие гаджеты, поскольку функционал таких устройств шире. Смартфоны и планшеты все чаще требуются детям не только для игр, но прежде всего для учебы, в том числе для чтения электронных книг, заполнения таблиц и запуска специальных учебных приложений. Устройства с лучшими характеристиками позволяют детям с комфортом решать повседневные задачи, связанные с учебой: подготовка домашних заданий и выполнение заданий в классе.

HONOR ВМЕСТО IPHONE

Китайские смартфоны продолжают набирать популярность у россиян. Эта тенденция актуальна и для новых смартфонов, появившихся у детей накануне 1 сентября. Год назад iPhone 5S и iPhone 6 входили в топ-5 новых смартфонов у школьников, в июне этого года родители также часто подбирали своим детям iPhone 5S. Однако уже в июле на смену iPhone 5S в топе устройств для школьников пришли смартфоны китайской Huawei. Этим летом ребенок гораздо вероятнее получил к школе не гаджет Apple, а модели Honor (суббренд Huawei). Также среди самых популярных смартфонов для школьников к новому учебному году - бюджетные Samsung Galaxy и Xiaomi Redmi.

SAMSUNG СОХРАНЯЕТ ЛИДЕРСТВО

Если смотреть популярные смартфоны для детей к школе в разрезе по брендам, то безоговорочное лидерство сохраняет Samsung. В целом смартфоны южнокорейской компании родители выбирали своим детям к школе этим летом чаще всего. Второе по популярности место занимает Huawei (выпускает смартфоны под брендами Huawei и Honor). Корпорации Apple оказалась на третьем месте по популярности, а на четвертом - Nokia.

Всплеск спроса на смартфоны был зафиксирован в начале лета - в июне 2019 года количество новых смартфонов у школьников в сети Билайн практически удвоилось по сравнению с июнем 2018 года, количество планшетов выросло на 58%.

Родители традиционно покупают детям смартфоны к школе чаще, чем планшеты. Такая тенденция наблюдалась как летом прошлого года, так и в июне-августе этого года.

ОНЛАЙН-ПОДГОТОВКА

С приближением 1 сентября у абонентов Билайн также рос интерес к сайту госуслуг, где можно записать ребенка в школу. Пик активности пришелся на июль - число заходов на сайт госуслуг gosuslugi.ru выросло в разы по сравнению с июнем. Клиенты в возрасте 25-35 лет зашли на сайт госуслуг за июль 1,5 млн раз, а в возрасте 35-45 лет - 1,3 млн. Чаще всего на сайт госуслуг заходили жители столичного региона, Урала и Приморья.

В июле также выросла посещаемость сайтов онлайн-дневников. Количество заходов на такие ресурсы в июле по сравнению с июнем выросло в 3-5 раз. Особый интерес к этим сайтам проявили жители Москвы и Санкт-Петербурга, Свердловской области и Хабаровского края.

Абоненты Билайн в августе 2019 года также активно заходили на сайты онлайн-магазинов, где можно купить необходимые для школы товары. Пик активности пришелся на первую неделю августа - за это время было зафиксировано 5,6 млн заходов на сайты онлайн-магазинов «Яндекс.Маркет», Ozon, beru.ru и goods.ru. Всплеск интереса к сайтам онлайн-магазинов также наблюдался 12 августа. В целом наибольший интерес к указанным онлайн-магазинам в августе проявили жители столичного региона (5,4 млн заходов), Екатеринбурга и области (1 млн заходов), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (775 тысяч заходов), а также Приморья (595 тысяч заходов) и Саратова (555 тысяч заходов в регионе).

*Подготовлено на основе анализа обезличенных данных пользователей мобильного интернета среди абонентской базы Билайн за период с 1 июня 2019 года по 15 августа 2019 года, давших согласие на обработку персональных данных. Данные о новых устройствах абонентов Билайн младше 18 лет, зарегистрированных в сети в указанный период, были проанализированы Билайн.Аналитика с использованием инструментов обработки Big Data.