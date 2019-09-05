Гипермаркет «Лента» к своему дню рождения приготовил сюрпризы для покупателей

В период с 28 августа по 23 сентября в гипермаркетах и супермаркетах при покупке от 500 рублей всем клиентам будут выдавать специальные скретч-карты с полезными сюрпризами. По этим картам можно будет получить как скидку, так и бонусы разных номиналов: скидка 10% и 15%, а также 1000, 5000, 10 000 и 100 000 бонусов. Призовой фонд акции составляет 13 000 000 карт.

Если вы выиграли скидку, при следующем визите в гипермаркет ее можно применить при покупке от 1300 рублей. Если же выигрышем окажутся баллы, начислить их нужно будет на стойке информации. Проходит акция во всех магазинах «Лента» в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. За время ее проведения один покупатель может получить максимум две скретч-карты.

А ведь только год назад компания праздновала свой 25-летний юбилей. За это время «Лента» не только расширила свой ассортимент, но и следила за современными тенденциями, стараясь чутко уловить изменения во вкусах покупателей. Ни для кого не секрет, что сейчас все больше людей задумываются о качестве и происхождении продуктов, предпочитают питаться правильно.

Отвечая на потребности покупателей, «Лента» расширила линейку продуктов для тех, кто заботится о своем здоровье. Теперь во всех гипермаркетах можно найти товары для сбалансированного рациона, спортивного и функционального питания и даже так называемые суперфуды. Продукты без сахара, без глютена и без лактозы - всё это теперь не надо искать в различных магазинах: «Лента» собрала всё в одном месте.

Для обеспечения прилавков только свежей продукцией компания «Лента» всегда ищет локальных поставщиков среди проверенных производителей мяса, птицы, овощей и фруктов, молочной продукции. Такие продукты легко найти на полках: они отмечены специальным ценником. Более того, сезонный ассортимент стал еще богаче и интереснее.

«Лента» надеется, что все эти усилия не прошли даром и все покупатели с радостью встретят праздничный сентябрь.

Компания «Лента» приглашает всех за покупками в свои гипермаркеты!

* Срок до 23 сентября 2019 года. Подробности о проведении акции уточняйте на стойках информации в магазинах «Лента» или по телефону Центра информационной поддержки клиентов 8 800 700 41 11 (звонок по России бесплатный).

** Количество ограничено.

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