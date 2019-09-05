Фарид Мухаметшин: Татарстанская «Единая Россия» провела беспрецедентно открытую избирательную кампанию

В преддверии единого дня голосования Татарстанская «Единая Россия» подводит итоги избирательной кампании по выборам депутатов Госсовета РТ. Секретарь регионального отделения партии Фарид Мухаметшин отметил, что задачи, поставленные на стартовой партконференции в июне, выполнены: за два летних месяца кандидаты и их доверенные лица провели рекордное число встреч c жителями и собрали беспрецедентное количество наказов.

На стартовой партийной конференции Татарстанской «Единой России» Фарид Мухаметшин обозначил стратегию кампании: «Встретиться с каждым, провести максимальное количество встреч с жителями». Для реализации этой стратегии партия запустила ряд предвыборных проектов, а также усилила работу по уже действующим направлениям.

Так, онлайн-сервис «МойДепутат» объединил одноименный интернет-портал и кол-центр. Только через этот сервис партия собрала около 8000 наказов избирателей. При этом была внедрена практика дежурства кандидатов на горячей линии: в ходе кампании они созвонились с 4000 избирателей, которые оставляли наказы в адрес «Единой России». В рамках подготовки к реализации программы «Наш двор» кандидаты «Единой России» провели более 700 дворовых встреч с жителями, чтобы обсудить параметры будущего благоустройства придомовых территорий. Шесть «Мобильных приемных» объехали и собрали наказы во всех районных центрах и городах Татарстана. В общей сложности проведено 650 выездных приемов.

- На финишной прямой избирательной кампании мы можем с удовлетворением сказать: выбранная нами стратегия воплощается в жизнь. Партия готова к голосованию и полностью мобилизована, - отметил лидер партийного списка, Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин. - Избирательная кампания прошла в беспрецедентно открытом формате. Все избиратели получили возможность высказаться по любой волнующей их теме. На встречах с людьми мы открыто говорим как о достижениях республики, так и о проблемах, отвечаем жителям на непростые вопросы. Такой диалог чрезвычайно полезен: по итогам кампании мы аккумулировали огромный массив информации - получили карту проблемных вопросов, которая охватывает всю территорию республики. Такая качественная обратная связь от населения однозначно показывает: люди доверяют партии свои проблемы, они на нас рассчитывают. Мы эту поддержку чувствуем и рассчитываем на уверенную победу на выборах в Госсовет РТ. Сразу после дня голосования вся поступившая от жителей информация о проблемных вопросах будет переработана в программу работы с наказами.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».