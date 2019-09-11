Учиться - одно удовольствие!

Первые дни нового учебного года всегда немного волнительны. После долгой разлуки и учителя, и ученики полны сил, детей переполняют новости и впечатления о лете. Тут, пожалуй, самое главное - подхватить волну, сберечь энтузиазм и направить его в нужное русло. В этом году учеников Песчано-Ковалинской средней школы ждал сюрприз - полностью преобразившиеся кабинеты математики, физики и химии, оборудованные по последнему слову техники. Учиться в таких условиях - одно удовольствие!

Физика и химия - предметы, в которых чрезвычайно важна наглядность. Одно дело - объяснять на пальцах или просить представить умозрительный эксперимент. И совсем другое - проиллюстрировать только что изученную тему наглядным примером, и тогда ее суть дойдет до каждого в классе. Детям присущ живой интерес к окружающему миру, главное, не убить его - формализмом, сухим текстом или унылыми формулировками. А еще лучше - дать возможность самому потрогать, попробовать смешать, вскипятить, соединить или построить. Так наука открывается, превращается из скучного текста в учебнике в живое и увлекательное действо. Только для этого, кроме горящего своим делом педагога, нужно соответствующее оборудование. Благодаря АО «Транснефть - Прикамье» у учеников Песчано-Ковалинской средней школы теперь есть и оно.

- Мы находимся близко к Казани, знаем, какие условия в городских школах, и нам хочется, чтобы у нас было не хуже, - рассказывает директор школы Нинель Мингазова. - У нас прекрасный коллектив педагогов, среди них финалисты и призеры республиканских конкурсов. Мы работаем над несколькими проектами, стараемся включить детей в сферу научно-технического творчества таким образом, чтобы путь от школы в вузы или средние специальные учебные заведения представлял собой непрерывную цепочку, чтобы наши выпускники возвращались на село, ведь здесь тоже есть все условия для жизни и работы. С АО «Транснефть - Прикамье» мы знакомы не первый год. Шесть лет назад предприятие подарило нам автобус, до этого большой проблемой было вывезти детей на экзамены и конкурсы. Сейчас - полностью преображенные кабинеты точных наук. Ноутбуки для детей на уроках математики, электронные книги, оборудование для всех лабораторных работ на химии и физике - теперь ребята могут собственноручно проводить опыты, которые раньше приходилось объяснять на пальцах.

- С каждым годом все больше детей посещает нашу школу. Само здание было построено в 1972 году, спустя 40 лет был проведен капитальный ремонт, когда от школы остались буквально только стены, все остальное было заменено, - представляет небольшой экскурс в историю школы глава Песчано-Ковалинского сельского поселения Надежда Гилязетдинова. - Нефтепроводчики помогают нам регулярно, например, в 2013 году начал работать новый детский сад, построенный с их участием. Ремонт классов - это не только стены, но и «начинка» - мебель, современнейшее оборудование, оснащение лаборантских. К новому учебному году работы закончены, кабинеты полностью преобразились. Надеюсь, что результатом станут новые успехи в учебе.

Для предприятия забота о подрастающем поколении - постоянная работа, а не разовая акция. В первый учебный день Ренат Насыбуллин, заместитель начальника Казанского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть - Прикамье», поздравлял ребят с началом нового школьного года, а потом рассказал об отношениях со школой:

«В этом году в рамках корпоративной благотворительной программы развития школьного образования АО «Транснефть - Прикамье» выделены средства на ремонт классов математики, физики и химии в двух школах - Старостуденецкой в Буинском районе и Песчано-Ковалинской, где мы сегодня находимся. Они выбраны не случайно - в этих районах работают наши подразделения, в поселках живут наши сотрудники, их дети учатся в этих школах. Ремонт, пожалуй, не главное, куда важнее оборудование - самое новое, которое применяется сегодня в образовании. Но, конечно, мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем развивать наши отношения и дальше»

СПРАВКА

Около 5,5 миллионов рублей было затрачено на обновление кабинетов и лаборантских физики, математики и химии в школе в Песчаных Ковалях.

Здесь работают 24 педагога, которые обучают 254 ребенка, в том числе 31 первоклассника.