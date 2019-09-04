"Дети плакали и искали родителей": В Набережных Челнах во время школьной линейки потерялись первоклассники

Школьные линейки, которые прошли в школах Татарстана 2 сентября, не прошли без инцидентов. Так, родители детей одного из учебных заведений пожаловались на то, что после линейки учителя не уследили за первоклассниками, которые заблудились и просто не могли найти ни педагогов, ни родителей.

- Вчера прошла линейка в школе,случилось чп - это коснулось мою дочь, учительница вывела детей и потеряла ее. Когда я пришла за ней, она сказала, а я не знаю где ваша дочь. Сначала нам после линейки детей сказали встречать в 10:20, а вывели в 10:10, не все родители успели подойти встречать своих детей, учительница просто вывела их и ушла, даже не удостоверилась, что детей пришли встречать, несколько детей потерялись, ходили и плакали, искали родителей, паника была у родителей и их детей, а это на секундочку первый класс. В итоге нашла дочку, плакала ходила там на поле. Мальчик ещё один из нашего класса тоже пропал, мама его сегодня в школе возмущалась. Утром разговаривали с ней в школе. Хочу сказать только одно, школу отгрохали, а вот на кадры пофигу всем видимо, когда же там наведут порядок? Есть ли ведомство, которое все это возьмёт под свой контроль ?Помогите им там с дисциплиной учителей в первую очередь. Ведь там учатся наши дети! - написала мама одного из первоклассников в соцсетях.

Впрочем, поддержали автора сообщения далеко не все горожане. Большинство встало на защиту учителей, отметив, что педагоги не обязаны успевать следить за всеми детьми.

"Начались претензии. Ну уволится ваша учительница, а дальше что? Можно подумать очередь выстроилась. Можно было мирно, без претензий поговорить с учителем".

"Со стороны педагога не верным было бросать детей одних, тем более таких маленьких. Но и вы автор должны были научить своего ребёнка не уходить с места, если не знает куда идти. В первую очередь вы должны найти общий язык с педагогом и действовать сообща. Вы учите приличиям и правилам поведения, учитель же грамматике".

"Вот зачем свою ответственность за своего ребёнка перекладывают на других. Учителя должны, те должны, все должны вам в руки все отдавать? Переживаете за дочь, так встречайте ее заранее, Ждите! или вам ваши 10 минут дороже своего ребёнка? У нас учитель за плохое повеление мог спокойно тетрадью кинуть в ученика, выгнать из класса и все боялись и уважали своего учителя ! Никто не смел родителям пожаловаться, потому что знали что от родителей больше люлей получим. И сидели в классе по струнке и все заучивали. Прежде чем обвинять школу, вспомните себя в школе и своих учителей!".

"Это школа, а не детский сад, где из рук в руки передается ребенок! В школе учитель обязан проводить до 1 го этажа, ребенок должен сидеть и ждать, дальше уже Вы встречаете их или не встречаете. Это ваши проблемы. Учителя начальных классов из Ваших детей, не умеющих ничего, создают человечка, который читает, пишет, считает ....Им при жизни памятник надо ставить".

Были и те, кто поддержал женщину, отметив, что учителя все же несут ответственность за детей во время учебного дня.

"Я полностью за родителей! Дети только что выпустились из детского сада. Они привыкли что их передают из рук родителей в руки воспитателя. А тут первый день в новом здании, новом коллективе, с новой "воспитательницей", а они должны уже проявлять навыки самообладание и чуть ли не ориентирования на новой местности!".

О конфликте узнали и в управлении образования города. По их словам, учителя были закреплены за каждым участком школы, а ситуация, описанная родительницей, не понятна. В частности, даже не указан класс и имя учителя.

"В школе 2 сентября, согласно графика, прошли торжественные линейки, посвященные "Дню знаний". Дети, родители и педагогический коллектив были проинструктированы о ходе мероприятия, в том числе и на предмет организованного завершения праздника. Поскольку автор не указывает из какого класса пропал ребенок, администрация школы поясняет, что были классы, которые вышли из здания школы на улицу раньше для запуска воздушных шаров, совместно с родителями. Учитывая массовость мероприятия на территории школы было организовано закрепление учителей, для всевозможной помощи детям, отставшим от своих родителей либо классов. Педагогический коллектив школы состоит из квалифицированных специалистов", - прокомментировали инцидент в ведомстве.

В остальном автору сообщения посоветовали быть сдержаннее и высказывать претензии напрямую педагогам или директору школы, а не через сторонние источники.